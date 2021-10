Cultura



Il carrarino Paolo Maggiani è finalista e approda al MIA Milan Art fair

martedì, 5 ottobre 2021, 09:50

Paolo Maggiani, dal 2005, realizza mostre fotografiche dedicate al nostro territorio, sia in occasione dei principali eventi annuali ed estivi, come la Carrara Marble Weeks o la White Carrara Downtown, sia in occasione di convegni letterari e altri eventi culturali locali rilevanti.

Nelle sue mostre fotografiche risalta la bellezza della natura, colta nei suoi giochi di luce e colore, si ricordi per esempio: “Cielo Indiviso” scatti fotografici che prendono ispirazione dalla battigia marina e dai suoi inusitati riflessi dopo un temporale primaverile; “Forme di marmo” e i suoi bianchi e neri ispirati al lavoro dell'uomo che da tempo immemore si innesta nelle montagne carraresi lasciando traccia storica nelle cave di marmo; “Spectra-fire” con le fantastiche forme luminose sprigionate come in una danza arcaica dai fuochi sulla spiaggia per ardere le cataste di legna portate dalle mareggiate invernali (serie anche recensita da L'Espresso durante la sua esposizione a Milano nel 2015). Le immagini del fotografo sono spesso in abbinamento alle poesie del fratello Roberto.

Ma non manca interesse, verso l’Opera fotografica di Maggiani, anche al di fuori dell’ambito del nostro territorio. Infatti, il nostro autore approda, con emozione, al MIA - Milan Image Art Fair 2021: dal 6 al 10 ottobre in una esposizione in cui sfocia il premio fotografico indetto dal Consorzio Tutela del Gavi, nell’ambito del progetto di promozione del vino e del territorio “Gavi Experience”, indetto con l’obiettivo di raccontare il territorio del grande bianco piemontese attraverso il filtro emozionale e professionale della fotografia d’arte.

Paolo Maggiani ha partecipato al premio con una serie di dieci scatti il cui titolo, "Bianco come la Luna", già rivela l’ispirazione alla “Canzone di Marinella” di Fabrizio De Andrè, un grande cantautore molto amato nella nostra città, in cui spesso veniva a ispirarsi. Nel racconto per immagini fotografiche di Maggiani, tale ispirazione è volta ad evidenziare il collegamento storico tra GAVI, con il suo vino bianco, e GENOVA. Il rinomato vitigno di bianco cortese fu impiantato in modo intensivo nel 1800, per mano dei Conti di Genova che lì avevano le residenze in Ville e terreni che dapprima erano di rosso barbera. Il nostro fotografo carrarese, con le sue immagini, tra i tanti partecipanti, rientra nella rosa dei 9 finalisti, delle cui opere si farà l'esposizione nel prestigioso evento d'arte fotografica internazionale. Eccezionalmente, per l'interesse suscitato dal progetto di Paolo Maggiani, sarà inoltre proiettato un suo video in cui sfilerà l'intera sequenza del racconto fotografico con sottofondo musicale della “Canzone di Marinella” di Fabrizio De André.