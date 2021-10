Cultura



Il Museo Diocesano di Massa propone un ciclo di incontri

martedì, 5 ottobre 2021, 16:59

Nei martedì del mese di ottobre, il Museo Diocesano di Massa propone un ciclo di incontri su temi inediti o poco conosciuti della storia artistica del territorio e della famiglia Cybo Malaspina.

Dopo il successo della stagione estiva, al Museo Diocesano di Massa prosegue fino al 5 dicembre la mostra "Storie di abiti e devozione. Doni preziosi dai palazzi alle sacrestie", dedicata al ricco patrimonio di tessuti antichi in seta, fili d'oro e d'argento provenienti dalle chiese diocesane.

Nel mese di ottobre il Museo propone alcuni incontri che approfondiranno diversi temi legati alla mostra in corso. Il primo appuntamento è per martedì 12 ottobre alle ore 17.30 con il dott. Fabrizio Federici. Partendo da uno dei ritratti esposti in mostra, si parlerà della pittura a Massa Carrara nel Settecento ed in particolare della figura di Pietro Nelli, un artista che ebbe grande successo a Roma ma che ancora oggi è poco conosciuto nelle sue terre di origine.

Per partecipare agli eventi è richiesta la prenotazione, inviando una mail a museodiocesanomassa@gmail.com o telefonando allo 0585 499241.

Ai partecipanti sarà chiesto di esibire la certificazione Green Pass.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 15 alle 19.