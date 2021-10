Cultura



Il premio 'Insieme' a Luca Marchini

giovedì, 21 ottobre 2021, 13:18

Nasce il premio Insieme, un riconoscimento che sarà assegnato a cittadini e cittadine che in qualche modo si sono distinti/e per ingegno, buona volontà, voglia di fare per il bene della comunità. Il primo a ricevere il premio è Luca Marchini, il quale ha ricevuto dalle mani di Daniele Tarantino, promotore dell’iniziativa, la targa di merito per aver cambiato volto a un angolo degradato del “Villaggio Castagnara”, oggi divenuto motivo di visita di tanti curiosi. Luca Marchini ha trasformato il grigio dell’anonimo muro del campo sportivo Raffi in una sequenza di graffiti, immagini e colori. Dal degrado e dall’abbandono è fiorito un notevole percorso artistico molto apprezzato e ammirato. E non sarà l’unico. Si pensa già di proporre una cosa simile per la galleria Da Vinci, in centro città, luogo privo di vitalità e che necessita di essere valorizzato e vissuto. E quale cosa migliore dell’arte libera? Ma sentiamo l’artista, le sue impressioni sul premio e sull’idea di decorare spazi anonimi della città.

“Sono molto contento, non mi aspettavo di ricevere un riconoscimento per un murales. Fa sempre piacere ricevere un premio e ringrazio Daniele per aver pensato a me. Quando sono partito dipingendo la prima immagine di Bob Marley, non pensavo di realizzare un murales. Tuttavia la gente del luogo mi ha spronato a continuare e così ho proseguito dipingendo quasi 90 metri di muro, ovviamente con il consenso dei gestori del campo sportivo. Ho ritratto personaggi quali Amy Winehouse, John Lennon, David Bowie, Frida Kahlo, Roberto Baggio, Armando Maradona, Mike Tyson. Da zona brutta che era, Castagnara adesso è meta di visitatori e ognuno può scattarsi un selfie davanti al personaggio preferito”. Insomma, colore e arte, o meglio street art contro il degrado per abbellire la periferia e angoli vuoti della città: hai altre iniziative in programma?

“Stiamo valutando la possibilità di abbellire la galleria Leonardo Da Vinci, a Massa centro. Abbiamo già effettuato dei sopralluoghi e mi auguro sia possibile iniziare con i lavori per rendere la galleria più vivace, accogliente, meno grigia e monotona. Mi piace dedicarmi a questo tipo di arte e sono disponibile a dipingere qualsiasi luogo mi venga proposto”.

Il premio “Insieme”, avviato da Confimpresa Massa Carrara e associazione Insieme, sarà conferito ad altri validi personaggi della città, anche dietro suggerimento dei cittadini.