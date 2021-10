Cultura



Il progetto 'Sigeric-Comunità di Turismo sostenibile' entra nel vivo

martedì, 12 ottobre 2021, 00:18

Sabato 16 ottobre nel Centro di Produzione e Documentazione didattica – Pieve di Sorano verrà inaugurato il primo spazio di co-working del comune di Filattiera. Grazie al progetto "Sigeric, una comunità di turismo sostenibile", la cooperativa, che da molto tempo ha la sua sede operativa all'interno degli spazi del centro, ha deciso di investire per aprire uno spazio di lavoro condiviso con la volontà di andare incontro alle esigenze sempre più attuali di smartworking e "lavoro da remoto". Per questo motivo una parte del centro sarà fruibile da professionisti e studenti facenti parte della comunità. Sono state allestite ben sei postazioni di lavoro collegate in rete con wi-fi e con strumentazioni di ultima generazione. Inoltre è stata anche allestita una sala dove poter svolgere riunioni web e dal vivo. Non mancano gli spazi per il relax, angolo caffè e area verde esterna con panchine e tavoli.

Un Centro all'avanguardia in Lunigiana che ospita, durante la stagione, molte iniziative legate alla didattica ambientale e archeologica e un Punto Informazioni Turistiche dove viene svolto anche il servizio di noleggio biciclette.

Lo spazio è già usufruito da alcuni professionisti, lavoratori e studenti del territorio ed è a disposizione di chiunque necessiti di un luogo tranquillo, attrezzato e connesso, per lavorare e studiare. Per maggiori informazioni è necessario contattare la Cooperativa Sigeric.

Il progetto è realizzato in Collaborazione con Regione Toscana, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, Comune di Filattiera.

Sabato 16 ottobre il Centro di Produzione e Documentazione Didattica ospiterà anche uno degli eventi collegati al Convegno dedicato a Tiziano Mannoni, studioso di prestigio internazionale e figura chiave dell'archeologia lunigianese, scomparso dieci anni fa.

Il Convegno è organizzato e promosso dall'Istituto di Storia della Cultura Materiale di Genova. Per l'occasione è prevista, nella tarda mattinata, una visita della Pieve di Sorano.

Per maggiori informazioni: info@sigeric.it – 3318866241 - 3663712808