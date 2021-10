Cultura



Italia Nostra, visita guidata alla mostra “Il mandala del Coronavirus”

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:39

Italia Nostra, sez. di Massa Montignoso, con il suo presidente Bruno Giampaoli ha effettuato il 2 ottobre, su proposta di Enrica Frediani, critico d’arte, una visita guidata alla bella mostra di arte contemporanea “Il mandala del Coronavirus” in essere a Villa Bertelli di Forte dei Marmi dal 17/09/2021 al 01/11/2021.

La mostra nasce da un’idea di Tiziano Lera, architetto e artista. Cura della mostra e del catalogo Tiziano Lera e Adolfo Lippi, giornalista. Grandissima è stata l’adesione dei soci di Italia Nostra che hanno potuto apprezzare la visione delle opere realizzate durante il periodo del lock-down pandemico con l’intervento diretto degli artisti che ne hanno illustrato tecniche e motivazioni.

Sette sono gli artisti partecipanti, tutti noti a livello internazionale:

Antonio Barberi - versiliese, pittore, scultore, decoratore presenta grandi dipinti e sculture in ceramica policroma. La sua figurazione di matrice informale, favolistica, si presenta come un’esplosione di cromie delicate e soavi, mediterranee. Vi sono figure femminili danzanti e ritratti di famiglia riuniti in mondi idilliaci abitati da animali da affezione oltre a fiori e piante meravigliosi. Barberi presenta un mondo sereno e felice… ma i suoi personaggi sono costretti a limitare la propria libertà indossando le mascherine.

Renzo Bighetti – vive e lavora a Levanto. Porta in mostra sculture in marmo e bronzo oltre a disegni a matita facenti parte della collezione “Plastic Free”. Il tema è la fauna marina aggredita dai rifiuti plastici che vengono ingeriti dai pesci annientandoli e uccidendoli… come il coronavirus ha fatto con l’uomo.

Lorenzo D’Andrea – lucchese, espone grandi quadri dove gioca con raffinate geometrie caratterizzate da cromatismi chiari e vaste spazialità, sottili rivoli colorati le attraversano perdendosi nei confini della tela. Concrezioni materiche e labirinti di luce dominano le composizioni.

Diono la Bianca - viareggino, pittore, scenografo per teatro e televisione. L’espressionismo astratto delle sue tele evidenzia il segno vigoroso e istintivo dove variegate cromie mettono in luce l’aspetto emozionale dell’artista.

Tiziano Lera - lucchese di nascita, versiliese di adozione noto architetto e artista, ideatore della mostra, affronta con ironia, esorcizzandolo, il coronavirus. Affascinato dalle culture orientali e dalle sue origini, dalle scienze naturali rielabora emozioni e sensazioni e, sotto l’insegna della salamandra, simbolo che lo contraddistingue, demonizza il virus riducendolo ad una mera allegoria metaforica.

Marzia Martelli – di Massarosa. E’ pittrice e curatrice di eventi. Le sue opere realizzate nel periodo pandemico mostrano tutte la tristezza e la sofferenza che ha dominato il suo animo. Nei volti tristi e intensi di Francesca da Rimini e Pia De’ Tolomei rende omaggio a Dante Alighieri nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte.

Ma è nelle rappresentazioni di interni che l’artista esprime l’inquietudine, l’angoscia, e la solitudine dei danni provocati dal lock down. Stanze vuote abitate da presenze/assenze non visibili ma percettibili provocano turbamento mentre, geometrie destabilizzanti accrescono angoscia e instabilità emotiva.

Serena Pruno - di Castelnuovo Magra espone quadri realizzati nel 2020 e 2021. Tra le mura domestiche e giardino ha preso vita, in questa fase, la creatività dell’artista che interpreta la vita attraverso la cura delle piante e il desiderio di ritrovare i contatti umani perduti superando i confini abitativi. Sarà la donna a condurre il messaggio della Cultura colta di Serena con citazioni storiche e riferimenti aulici. I colori sono intensi, forti, profondi come l’anima della sua narrazione che tocca, in questa serie, la sensibilità femminile e la sua voglia di evadere cercando libertà e rifugi altri.