La scultrice Francesca Menconi "apre" la galleria-ufficio Maac Marmi

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:51

La personale della scultrice carrarese Francesca Menconi inaugura la galleria-ufficio Maac Marmi in via Finelli a due passi dal Duomo di Carrara. Il vernissage è in programma sabato 9 ottobre alle ore 16.30 alla presenza dell'artista, della curatrice, Emma Castè e della proprietà dello spazio.



La mostra della Menconi sarà il primo evento espositivo ospitato negli spazi della Maac Marmi, spazi che muteranno ogni mese ospitando sempre nuovi artisti locali e non. L'attività professionale e lavorativa della Maac Marmi, azienda giovane che affonda le sue radici nella storia centenaria della famiglia da sempre legata al marmo, interagisce l'attività espositiva di galleria.



"Vogliamo esaltare il legame della città con la nostra azienda, con la nostra famiglia, dando la possibilità a tanti artisti di farne parte. Per noi lavorare il marmo è una vera e propria passione. - spiega Margherita Ruggiero della Maac Marmi - Il marmo non è una semplice pietra ma bensì un opera d'arte della natura".



Le mostre saranno curate da Emma Castè, direttore artistico di molti eventi e restauratrice, a cui la Maac Marmi ha deciso di affidare lo spazio.