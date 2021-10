Cultura



Ripartono i corsi di danze storiche

giovedì, 21 ottobre 2021, 11:35

Ripartono i corsi di Danze Storiche a cura dell'associazione Antica Massa Cybea. Le lezioni prevedono l'insegnamento di danze del 1400 e del 1500 che son state ricostruite fedelmente sulla base dei trattati dell'epoca che conservandosi assieme agli spartiti musicali son giunti ai nostri giorni.



Sarà un'occasione per conoscere anche le mode e i costumi dell'epoca,come vestivano i signori nel Rinascimento senza mai scordarsi della storia locale. Questo corso è finalizzato alla messa in scena di spettacoli in luoghi storici sia a Massa che in giro per l'Italia. Il gruppo di danzatori dell'associazione è infatti molto conosciuto anche per la loro partecipazione a "Ballando con le stelle on the road" e ai grandi spettacoli organizzati in passato come il "Gran ballo di Cosimo" a Palazzo Ducale.



Le lezioni si terranno a Borgo del Ponte con insegnanti specializzati in tali danze.Vi invitiamo a provare!Per informazioni e dettagli 3201649901