Cultura



Settimana ricca di eventi all'Animosi Caffè

mercoledì, 13 ottobre 2021, 17:15

Ecco gli eventi della settimana all'Animosi Caffè. Giovedì 14 ottobre alle 18:30 evento a Cura di Civico 1. La conferenza dal titolo "Cartesio e Leibniz, il bivio della modernità" di Umberto Crocetti, già docente di filosofia e storia al liceo classico Leopardi di Aulla. Venerdì 15 ottobre alle ore 18:30 serata dedicata alla Musica di Astor Piazzola, con il trio Apache, Michele Bianchi al piano, Beatrice Moretti al clarinetto e Marco Roncella al violino. Sabato 16 ottobre alle 18:00 Antonella Alboni presenterà "Amandine", suo ultimo romanzo della saga "Un anno a Kinnaber". La Alboni, romagnola di nascita, vive in Toscana. Dopo studi scientifici, ha lavorato a Boston e Cupertino, per poi trasferirsi in Africa dove sono nati i suoi figli. Ora coltiva la scrittura, passione di vecchia data, cui si dedica a tempo pieno. La saga "Un anno a Kinnaber", non è una saga famigliare bensì il racconto delle vicende di un gruppo di amici che hanno fatto di Kinnaber, una proprietà scozzese poco sopra Edimburgo, il loro luogo di elezione. Ogni romanzo si concentra su un anno della vita dei protagonisti e, in ogni libro vengono introdotti due nuovi personaggi. L'azione ha un respiro internazionale e contemporaneo, toccando Londra, Boston, la Colombia fino a San Francisco, teatro delle imprese di "Amandine", l'ultimo volume pubblicato.