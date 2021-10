Cultura



I vincitori del concorso di poesia religiosa San Pio X

lunedì, 4 ottobre 2021, 20:18

Matteo Ballarin, alunno della scuola Primaria Piazza di Montignoso, Alessio Gozzani della scuola media Malaspina e Rita Muscardin di Savona sono i vincitori della ventitreesima edizione del Concorso nazionale di poesia religiosa San Pio X svoltasi sabato scorso nel teatro all'aperto parrocchiale di via Volta, a Massa.

La manifestazione, promossa dall'Anspi, associazione culturale San Pio X, e organizzata da Sandro Scuto, è stata magistralmente condotta da Dino Bertelloni, coadiuvato da Elisabetta Liberatori e Aurora Scuto.

Il presidente del concorso, don Alvaro Giannetti, parroco della comunità di San Pio X, ha aperto la cerimonia con i saluti agli intervenuti. Licia Calace, vicepresidente della giuria, ha sottolineato l'importanza del concorso.

Ma vediamo i premiati.

Nella sezione ragazzi con poesie sull'amicizia: al primo posto Matteo Ballarin, al secondo posto ex aequo Caterina Petracci e Martina Di Giulio, al terzo Camilla Mosti. Tutti della scuola elementare Piazza di Montignoso. Nella sezione giovani, al primo posto Alessio Gozzani con la lirica "È la sofferenza che prende", secondo Fabrizio Bilotta, di Avellino, con "Amore del Cielo", terza Francesca Guidotti con "Grazie Gesù". Premio della giuria a Sofia Viola Fiorentini per "Poesia sulla pace", premio del presidente a Francesco Perlamagna per "Un atto d'amore".

Tutti i premiati, tranne Bilotta, sono alunni della Malaspina.

Nella sezione adulti, prima Rita Muscardin, con "Profezia di stelle" (premio ritirato da Rita Maraschin), secondo Carlo Macchi con "Il suono delle campane" Angelus Domini, terza Giuseppina Barzaghi con "Passione moderna". Premio della giuria a Giovanni Bottaro per "e fosse la mia preghiera miracolo". Premio della critica a Ernesto Pietrella per "La passione", lirica in dialetto romanesco. Inoltre, fuori concorso, sono stati assegnati il premio della cultura "Aldo Corchia" alla carriera alla poetessa, scrittrice e maestra elementare Gabriella Izzo (lo ha ritirato la figlia Rachele Giorgi) e il premio allo sport "Marco Balloni", a cura del Csi, a Michela Ventriglia, per l'attività svolta nell'associazionismo.

È stato consegnato da Lorena Salvetti, la madre di Marco Balloni. Apprezzato l'intervento musicale della professoressa Angela Battiloro. Sono intervenuti per sottolineare il valore del premio l'onorevole Cosimo Ferri, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e il consigliere provinciale e comunale Antonio Cofrancesco.

Durante la cerimonia si è inoltre svolta la premiazione della diciannovesima edizione dell'Estemporanea di disegno premio "Alessio Leorin".

A tutti i partecipanti è stato consegnato un premio da Mariella Ravenna, che ha ricordato il figlio a cui è dedicato il premio. Questi i ragazzi premiati: Tommaso Arcolini, Mattia Buratti, Viola Ceccarelli, Emma Della Bona, Giulia Mariotti, Noemi Maione, Arianna Baldi Mazzarella, Giacomo Mazzei, Diletta Mugnaini, Aurora Papi, Irene Papi, William Pesetti, Francesco Petragnani, Giulia Pucciarelli, Edoardo Lippi Ruiz, Marisol Lippi Ruiz, Demetra Santi, Chiara Tendoli.

Ha chiuso la manifestazione il "Piccolo Coro di San Pio X", ben diretto dalla professoressa Maria Rosaria Ferri. Questa la giuria del premio: Olga Raffo (presidente), Licia Calace (vicepresidente), Paolo Berti, Carlo Fialdini, Egizia Malatesta e Alberto Sacchetti.

Foto Francesco Ostrogovich