Cultura



Ultimi appuntamenti con la cultura a 'Civico1'

martedì, 5 ottobre 2021, 19:20

di francesca vatteroni

Non ci dice addio ma arrivederci la rubrica settimanale del giovedì, Civico1, curata da Gea Dazzi e Michela Castellazzo e di casa presso gli Animosi Caffè in piazza Battisti, che presenta il suo cartellone di ottobre con cui conclude questa intensa stagione. Alle battute finali ma non meno stimolanti, Civico1, con l'ultimo giovedì di ottobre, vi dà appuntamento quindi al prossimo ciclo di incontri.

Si parte il 7 ottobre con Concetta D'Angeli che parlerà del suo terzo e nuovo romanzo "Le rovinose", edito da Il ramo e la foglia. Una pagina di storia mai raccontata abbastanza bene, quella del terrore degli anni 70, diventa così un romanzo che nasce dalla penna della scrittrice pisana d'adozione, normalista e poi docente di letteratura italiana contemporanea e drammaturgia a Pisa.

Il 14 ottobre sarà di casa un tema attuale più che mai: la modernità spiegata dai filosofi d'altri tempi. Si prosegue infatti con la conferenza "Cartesio e Leibniz, il bivio della modernità" di Umberto Crocetti, già docente di filosofia e storia al liceo classico Leopardi di Aulla.

Il regista teatrale e drammaturgo di fama internazionale Matteo Tarasco sarà invece ospite del Civico1 in veste di autore il 21 ottobre, per presentare il suo primo romanzo "La fame", edito da Scatole parlanti lo scorso anno. Alla fine della guerra, accusato di un crimine e internato in un manicomio, si libererà dal suo inferno interiore? Tarasco è stato il primo e unico regista italiano nominato Membro del Lincoln Center Theatre Directors Lab di New York. In Italia ha diretto molti noti attori, tra i quali Gabriele Lavia, Mariano Rigillo, Monica Guerritore, Giuseppe Cederna, Luca Lazzareschi, Simona Marchini e Tullio Solenghi, mettendo in scena come regista e drammaturgo più di venti spettacoli tra i quali l'Odissea, la Bisbetica Domata e le Nozze di Figaro.

Infine il 28 si parlerà di sport con Marco Nicoliello che presenterà il suo libro "Una vita in canoa", edito da Italia sul podio. Un ritratto a tutto tondo della canoista Stefanie Horn, arrivata 4^ a Tokyo 2020, che parteciperà all'evento insieme al suo fedele compagno di avventure e di allenamenti, l'amatissimo cane Farina.

Tutti gli appuntamenti sono fissati alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni: 0585/878021; posta elettronica: animosicarrara@gmail.com