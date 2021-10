Cultura



Un giovane cantautore emergente carrarese in finale al Tour Music Fest

sabato, 23 ottobre 2021, 22:54

Alessandro Gatti, in arte A-lex Gatti, vola a Roma per la Finale Nazionale del Tour Music Fest 2021 dove la musica del futuro prende vita.

Attuale, creativo ma soprattutto talentuoso: con la sua determinazione, sensibilità vocale e musicale, Alessandro Gatti , in arte A-lex Gatti, un cantautore carrarese, dopo un percorso durato sei mesi, è riuscito a conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi un posto per le fasi finali della manifestazione che quest'anno giunge alla XIII edizione.

La fase finale del Tour Music Fest si terrà nei giorni 29-30-31 Ottobre 2021 a Roma presso il Crossroads - Live Club, in cui A-lex Gatti affronterà l'ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finalissima del prossimo 14 Novembre.

Il traguardo raggiunto da A-lex Gatti, 33 anni della provincia di Massa e Carrara, è davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti.

Durante le Finali Nazionali, A-lex Gatti avrà l'onere e l'onore di rappresentare la propria città in un contesto in cui andranno in scena le performance degli artisti finalisti del TMF provenienti da tutte le regioni d'Italia per un vero e proprio Live Music Show: negli anni passati molti artisti del calibro di Mahmood, Ermal Meta, Federica Abbate e molti altri, sono passati da emergenti proprio da questo evento.