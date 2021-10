Cultura



Un po' di Maggio Fiorentino per la terza serata del Festival internazionale organistico di Avenza

mercoledì, 20 ottobre 2021, 15:39

di paolo cucurnia

Si è svolta, domenica 17 ottobre, la terza puntata della rassegna organistica in S. Pietro Avenza. Per l'organizzazione del Parroco Don Marino Navalesi, con la direzione artistica del M° Ferruccio Bartoletti, i protagonisti della serata erano: Gilberto Scordari da Bari all'organo (Serafino Paoli del 1852); ed il primo corno dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino: Giovanni Emanuele Urso.

Serata piacevolissima ed interessantissima perché gli interpreti, per ogni brano, in duo o solo, hanno spiegato il significato inserendolo nel momento storico di produzione con un breve profilo dell'autore. Questo per dire che la chiarezza d'esposizione è anche sinonimo di bravura e limpidezza interpretativa; qualità queste che i due, nel corso della serata, hanno dimostrato ampiamente di possedere, elargendo autentici pezzi di bravura ad un pubblico, purtroppo men che dimezzato dalle misure anti pandemia, attento e riconoscente attraverso i numerosi applausi che ha tributato ad entrambi. Con un programma che si sviluppava, con brani ed autori, dal barocco al novecento s'è iniziato, organo solo, con la Ciaccona in sol di Händel (1685-1759), proseguendo con Saint Saens (1835-1921): "Adagio e Andante " per organo e corno. Di Scarlatti (1685-175) con la "Sonata in fa maggiore K445", Scordari ha ricordato il duello con Haendel rispettivamente al cembalo e all'organo, organizzato a Roma dal cardinal Ottoboni , che sperava di accendere il fuoco di una viva rivalità fra i due e che terminò invece, con scambi di complimenti fra i "duellanti". A seguire Urso ha letteralmente "recitato", col corno, (Apres un reve) il sogno di Fauré, una poesia di un innamorato all'amata che, con la differenza di due ottave, imita la voce dell'oboe più profonda maschile e la flautata risposta femminile. Due Gloria, Bwv 717 e Bwv 711, di Bach (1685-1750) per organo solo, sono stati inframezzati da una Laudatio per solo corno di Krol (1920-2013). La serata è proseguita fra brani e spiegazioni con pezzi di Gliere (1875-1956) per corno e organo; la suite Hwv 429 di Händel con organo solo. Una "villanella", tipica del '500, scritta da Dukas (1865-1935) in pieno novecento interpretata dal duo, ha chiuso la serata. I numerosissimi, meritatissimi applausi hanno raggiunto l'acme dell'ovazione producendo, come regalo della coppia Scordari Urso, una primizia dedicata al pubblico avenzino: una sonata di Cherubini per corno trascritta anche per organo in prima assoluta. Domenica p.v. sempre in S. Pietro Avenza, ingresso libero, ore 21:00 sarà la volta dell'organista Wlladimir Matesic, nato a Bologna nel'69.