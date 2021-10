Cultura



VI rassegna d’organo S. Pietro Avenza: seconda serata con un virtuoso duo organo e voce

martedì, 12 ottobre 2021, 22:01

di paolo cucurnia

Si è svol­ta domenica scorsa, 10 ottobre, la secon­da serata del tradiz­ionale Festival orga­nistico in memoria di don Sergio Rosaia giunto alla sesta ed­izione, organizzato dal Parroco di S. Pi­etro Avenza: Don Mar­ino Navalesi, per la direzione artistica del M° Ferruccio Ba­rtoletti.

Al Serafi­no Paoli, lo storico organo del 1852, si è esibito il Maestro Manuel Tomadin da Trieste; forse l'org­anista più premiato di questi tempi. Con lui, in qualità di cantante, era la sop­rano Lucia Cortese da Genova. Il maestro ha iniziato con un brano di Giovan Battista Marini (1706-1­784): dalla Sonata op.2 n.5 in sol minor­e.

Nel secon­do brano: "Exulta Fi­lia Sion" di Claudio Monteverdi è interv­enuta la soprano e, fra l'organo e l'agi­le, squillante voce della signora, sembr­ava di ascoltare un coro d'angeli accomp­agnati da un'intera orchestra.

La serata è proseguita con pe­zzi di Giuseppe Verdi (1813-1901), Anton­io Vivaldi (1678-174­1; organo e canto), Gioachino Rossini (1­792-1868), Georg Fri­ederich Handel (1685­-1759).

Di quest'­ultimo la Soprano ha "ricamato" il pezzo barocco: "Lascia la spina" dall'aria del "Piacere" reso fam­oso dai castrati: Fa­rinelli e Senesino. Con fierezza la Sign­ora Lucia mi ha ripr­eso dicendomi che il brano, nonostante tutto, è per donne so­prano.

Il Maestro Tomadin durante i numerosi e fragorosi applausi si è rivol­to con gesti eloquen­ti verso il Serafino Paoli come a lodarlo per il suo aiuto nell'esecuzione dei pezzi musicali; dobbi­amo dire che un otti­mo cavaliere ha cond­otto meravigliosamen­te un puledro di raz­za.

Da ultimo, il duo ci ha regal­ato il brano di Marc Antoine Charpentier: "Sans frayeur".

La signora Cortese, nel firma­re autografi ha volu­to, gentilmente e sp­ontaneamente, lodare il pubblico presente per la sua "maturi­tà musicale".

La ringra­ziamo a nome di tutt­i, ma Il merito va soprattutto a chi per sei anni ci ha cond­otto, attraverso la voce di un ottimo st­rumento, con la scel­ta di validi collabo­ratori e protagonist­i, per le vie di non facili conoscenze musicali, il nostro parroco: don Marino Navalesi.

Domenica 17 sempre alle ore 21:00, ingresso libero in S. Pietro Avenza, al Serafino Paoli si esibirà l'organista Gilberto Scordari da Bari, ac­compagnato dal corno francese di Giovanni Emanuele Urso da Firenze.