Al via la mostra di Graziano Guiso: "Per Daniela, che vedeva il bello attraverso i suoi occhi verdi"

sabato, 27 novembre 2021, 10:58

di donatella beneventi

Raramente si vedono così tante persone ad un vernissage : è quello che è accaduto ieri, venerdì 27 novembre, per la mostra tanto attesa di Graziano Guiso, annunciata anche dalla Gazzetta, "Pinocchio ha gli occhi verdi", una collezione di ventitré tavole allestite al piano nobile di Palazzo Binelli.



Nella sala conferenze, tutti i posti sono occupati, qualcuno in piedi, fuori, altri stanno aspettando di accedere alla mostra, mentre echeggia il suono celestiale dell'arpa, brani tratti da"Le avventure di Pinocchio ", eseguiti da Valentina Vatteroni.



Di celestiale non c'è solo la musica, ma si avverte la presenza di un'anima bella, che ha voluto essere lì, dopo che la mostra ha fatto un tour fra Collodi, Ravenna e l'Aquila, a casa, fra gli amici e le persone care: Daniela compare in un filmato, con alcuni momenti della sua vita professionale dedicata alla ginnastica, alla natura e al suo lavoro, a contatto con generazioni di ragazzi del liceo Repetti, a fianco di Graziano come moglie, amica e musa ispiratrice. È palpabile l'emozione che attraversa la sala, un'emozione silenziosa, composta : al tavolo della conferenza, Graziano Guiso, Filippo Rolla e Barbara Manucci.



Enrico Isoppi, presidente della Fondazione, dà il benvenuto, sottolineando l'importanza dell'evento, a una settimana dalla mostra di Claudio Cargiolli : "Due artisti - ha ricordato - che si solo formati a Carrara, fra il liceo artistico e l'accademia e che hanno spiccato voli altissimi, a riprova che Carrara non è solo scultura".



Filippo Rolla, curatore della mostra a palazzo Binelli, ha evidenziato l'aspetto del "viaggio a ritroso dentro se stesso", da parte di Guiso, nel richiamare il cuore verso il fanciullino, che è in ciascuno di noi, per parafrasare le parole di Wordsworth, forse dimenticato per via del tempo e degli eventi.



Parole di gratitudine da parte della storica dell'arte Barbara Manucci, che ha seguito il progetto della mostra sin dai primi esordi, con incontri frequenti con Graziano e Daniela, una mostra pensata nei minimi dettagli:" Quelli che vedrete- dice - è un lavoro minuzioso, ogni frammento è motivo di ricerca meditativa e inoltre, noterete un Pinocchio interpretato in maniera molto ironica, con una particolarità, un finale aperto : Pinocchio non diventerà mai bambino".



Per ultimo Graziano, voce rotta dall'emozione più volte, che ammette di essersi svegliato prima dell'alba per preparare il discorso, scritto a mano, su un foglio che gira fra le sue dita, come per dargli la forza a parlare in pubblico ed è un discorso di cuore, per chi ha avuto attenzione per Daniela, per chi ha creduto nel progetto, per chi ha voluto una serata come quella di ieri sera, per chi ha curato.



La mostra, un viaggio nell'incanto di una fiaba senza tempo, invita a soffermarsi, a cercare il bambino e infatti, l'effetto è riuscito: qua e là, si sentono i ricordi che affiorano, di disegni lontani fatti a scuola, di libri regalati per Natale, di recite scolastiche, di letture in famiglia o nella propria cameretta.



Il mondo di Pinocchio sarà visitabile fino al 6 gennaio 2022, a ingresso libero. Green pass obbligatorio.