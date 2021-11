Cultura



Bastet e Piazza Cesare Battisti: l'immortalità è un felino

giovedì, 11 novembre 2021, 18:55

di donatella beneventi

Non si può passeggiare per piazza Cesare Battisti in questi giorni e non notare una grande installazione, in corso di rifinitura: il colpo d'occhio è notevole, in contrasto con la bianca facciata del bellissimo teatro degli Animosi, in un contesto urbano dove passato e presente si incrociano e si parlano; a pochi passi, sulla via San Piero, la creatività e la voglia di ridare vita a luoghi erroneamente trascurate, hanno colorato di arte e di vita le mura del vicolo, grande punto di attrazione per chi passa in città e sempre sotto il segno della rigenerazione, domina la piazza un grande gatto in acciao, frutto del lavoro di Umit Turgay Durgun, scultore di origine turca che, al momento dell'incontro, stava seguendo gli ultimi lavori prima dell'inaugurazione ufficiale, prevista per domani, venerdì 12 novembre alle ore 18.30.



L' installazione scultorea fa parte del progetto di Arte Urbana di Relazione a cura di Filippo Rolla e l'opera sarà visibile fino al 6 dicembre, dopodichè prenderà il volo per la Florida, presso il prestigioso Orange County Administration Center.



"Bastet è una gatta - dice Umit b- che era considerata una divinità nell'antico Egitto, legata alla rigenerazione, alla rinascita e all'immortalità: una scultura che si colloca in questo spazio ed interagisce con l'ambiente e le persone, molto interessante in un contesto come la piazza Battisti, dove c'è tanta storia della città, una piazza molto vissuta dalla popolazione".



L'opera è in effetti particolare sia per la forma che per il materiale di cui è fatta : si tratta di un sarcofago, nel quale è possibile entrare tramite un'apertura ed entrare in qualche modo in contatto con l'anima di Bastet, estraniandosi dallo spazio circostante, una sensazione che invita alla meditazione, al lasciarsi contaminare dal silenzio, fuori da tutto. Il materiale di cui si è servito l'artista è l'acciaio : " Ho utilizzato l'acciaio in due versioni diverse- spiega- l'inox, che come dice il termine stesso è inossidabile e l'acciaio Cor- ten, che è ossidabile: è un contrasto voluto, fra ciò che è eterno e ciò che si rigenera, fra ciò che immortale e ciò che è mortale".