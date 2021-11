Cultura



Donati tre quadri contro la violenza sulle donne

giovedì, 25 novembre 2021, 12:10

Oggi, 25 novembre, il pittore Marco Host ed il professor Nicola Ricci sono stati accolti dal sindaco Persiani e dalla gentilissima assessore Zanti.



Nella mattinata di colloquio in una data molto importante come quella del 25 novembre "contro la violenza di genere" tre sono state le opere d'arte donate dagli artisti Host e Ricci, in testimonianza e partecipazione ad un cambiamento di tipo culturale e di responsabilità verso questo tema e problema esistente ormai da sempre, la violenza di genere.



Marco Host ormai famoso a livello internazionale propone la figura femminile come madre, moglie e figlia, donna presente e punto fermo nella nostra società, donna come generatrice di vita ed accudimento.



Il prof Nicola Ricci impegnato nel sociale ed attivo in alcuni ambiti del volontariato, educatore scolastico per le future generazioni, vuole essere parte integrante del cambiamento culturale in atto.



"Un ringraziamento al sindaco Persiani ed a tutto lo staff molto attivo nei temi sociali" il commento.

I tre quadri resteranno in vetrina comune di Massa.