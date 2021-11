Cultura



Graziano Guiso, pittore: "Gli occhi verdi di Daniela illuminano il mio percorso artistico"

sabato, 6 novembre 2021, 09:27

di donatella beneventi

Un incontro in una notissima bottega storica di Carrara, l'antica drogheria Riacci, circondati da profumi invitanti, da mobili d'epoca colmi di cose buone: se si potesse descrivere con una parola quello che doveva essere un'intervista, ma poi, si è tramutata in una lunga conversazione, quella parola potrebbe essere, dolcezza.



Graziano Guiso, pittore, ha vissuto circa quarant'anni della sua vita, condividendo la sua arte e la sua passione a fianco dell'amatissima moglie, l'indimenticata Daniela Donnini, notissima insegnante di educazione fisica a Carrara, scomparsa proprio all'inizio del 2020 ed è con tanta dolcezza che Graziano ricorda alcuni momenti con lei, la sua musa ispiratrice, non solo, la sua amica e confidente, una donna di classe e cultura infinita, che lo stimolava a migliorarsi e ad esplorare nuovi orizzonti, spinta dal suo spirito giocoso e da una curiosità verso tutto ciò che è bello, dalla natura circostante , alle amate Alpi Apuane.



A lei è dedicata la mostra " Pinocchio ha gli occhi verdi"che è stato dapprima allestita a Collodi, poi a Ravenna e infine al Museo dei Bambini dell'Aquila: dal 26 novembre approderà a Palazzo Binelli a Carrara, nelle sale del piano nobile , riservate alle grandi mostre :" Questo è un progetto che avevamo pensato insieme, io e Daniela- racconta- progetto che con l'insorgere della sua malattia, ho dovuto mettere da parte, ma che ho ripreso appena mi è stato possibile.



Iin questa mostra ci sono tanti elementi che raccontano anche il mio percorso artistico, iniziato quando, dopo il liceo artistico, sono entrato all'Accademia di Belle Arti di Carrara, che allora, era sotto la direzione di Pier Carlo Santini in anni favolosi per l'istituzione , crocevia di artisti internazionali, un ambiente estremamente stimolante: sono stato un privilegiato ad essere ammesso alla classe di pittura, selezionato dal grande Bruno Munari, che sceglieva i propri allievi tramite un colloquio e solo quelli veramente motivati accedevano alle sue lezioni , sono stati anni bellissimi e fondamentali , anche se, alla fine del percorso, ho scelto la strada dell'insegnamento alle scuola medie e quello sono stato fino alla pensione, un insegnante di educazione artistica che ha cercato di portare la potenza e la bellezza dell'arte a scuola".

La sua esperienza pluriennale a contatto con i ragazzi e i bambini, è altrettanto presente nel suo Pinocchio e anche in altri lavori che Graziano ha realizzato nel tempo, sempre con la presenza illuminata di Daniela : " Io sono stato un insegnante e spero di aver trasmesso l'amore per l'arte ai miei allievi, ma loro sicuramente hanno dato tantissimo a me: i loro disegni spontanei, il loro modo di interpretare il mondo che li circonda, senza barriere , senza filtri, sono l'espressione più alta della pittura e ho voluto ritrovare in me stesso quella spontaneità, facendo un percorso a ritroso in me stesso, cosa per niente semplice: perfino il grande Picasso disse che gli ci era voluta una vita per ritornare a disegnare come fa un bambino e in Pinocchio c'è anche questo, affiancata alle tecniche che ho affinato nel corso del tempo , come la pittura acrilica su carta composta a mano, realizzata da una cartiera lunigianese".

I progetti scritti a quattro mani con Daniela, continuano a prendere vita, in un testamento artistico che lei stessa ha scritto, poco alla volta, anche durante la malattia e presto ci sarà una seconda parte, dopo Pinocchio, con una mostra incentrata sui fiori della terra apuana: " Fiori di marmo", dove l'amore per il territorio, per le aspre montagne e la sua natura unica nel suo genere, saranno i grandi protagonisti.

Intanto, prende vita un'altra importante iniziativa , " Diamo Voce a Daniela":nello spazio del campetto sportivo presso il Liceo Classico Repetti, si vorrebbe costruire un centro sportivo polivalente dedicato a lei, che aveva anche intrapreso con successo la carriera agonistica e che aveva profuso per anni la passione per lo sport e uno stile di vita salutare. Per chi volesse contribuire , di seguito l'Iban IT84D0306924503100000046006 , beneficiario Liceo Classico Repetti Carrara.