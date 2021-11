Cultura



Il critico d'arte Nannipieri a Carrara

martedì, 23 novembre 2021, 12:13

In occasione dell’uscita del suo romanzo “Il destino di un amore” (Skira 2021), il grande critico d’arte Luca Nannipieri terrà una conferenza-spettacolo ospitata dall’Accademia di Belle Arti di Carrara. L’intervento, introdotto da Antonio Celano e Michela Rossi (editor e direttori di collana per Associazione Qulture/Felici) si svolgerà sabato 27 novembre alle ore 17:00 nell’aula magna e si avvarrà dell’ausilio di strumenti multimediali.

Luca Nannipieri, nato a Pisa nel 1979, è un critico d’arte, storico dell’arte e scrittore italiano. Riconosciuto dalla stampa francese come uno dei critici d’arte italiani più mediaticizzati, ha tenuto conferenze nei maggiori musei italiani, tra cui Pinacoteca di Brera a Milano, Musei Capitolini a Roma, Parco Archeologico di Pompei, Museo Macro di Roma, Museo Mambo di Bologna, Palazzo Vecchio a Firenze, nelle Accademie di Belle Arti, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Ha fondato Casa Nannipieri Arte, una casa d’arte in provincia di Pisa, che realizza pubblicazioni e mostre d’arte contemporanea in Italia e all’estero. Laureatosi all’Università di Bologna, ha scritto di arte e cultura su Panorama, Il Giornale, Libero, Europa, QN-Il Resto del Carlino, Il Sussidiario, Corriere della Sera, e su magazine e riviste specializzate d’arte come Artribune e Exibart. Ha curato e condotto la rubrica “SOS Patrimonio artistico” su Rai1, al Caffè di Unomattina, da cui è stato tratto il libro “Bellissima Italia”, pubblicato da Rai Libri e la rubrica “Capolavori rubati”, da cui Skira ha tradotto il libro omonimo. Spesso è ospite e invitato come critico d’arte nei programmi di Rai1, La7, Sky Tg24, Canale5 e RaiDue.

Ha incentrato nel corso degli anni la sua riflessione sul rapporto tra la persona, le comunità e il patrimonio storico-artistico. Tra gli artisti moderni e contemporanei di cui si è occupato con scritti o curatele di mostre e installazioni d’arte vi sono Giacomo Balla, Keith Haring, Gianfranco Meggiato.

Sul settimanale Panorama, oltre che in tv, ha documentato il contrabbando di opere d’arte saccheggiate in Medio Oriente e Africa e rivendute tramite Facebook, Skype ed eBay, di cui ha scritto nei libri “L’arte del terrore” e “Arte e Terrorismo”.

Assieme a Carla Guiducci Bonanni, che fu direttrice storica delle maggiori biblioteche italiane e Sottosegretario ai Beni culturali del Governo Dini, ha scritto il volume-conversazione “La memoria è il futuro dei libri” (2011, Edizioni ETS) dedicato al futuro delle biblioteche e degli archivi.