In uscita il nuovo singolo dell'artista apuana Ilary Z "Una stella in tasca"

giovedì, 25 novembre 2021, 20:20

In uscita, domani 26 novembre, il nuovo singolo Una Stella in Tasca della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Questa nuova uscita rappresenta una svolta artistica: si tratta infatti del primo brano cantato completamente in italiano.

Una Stella in Tasca uscirà domani su tutte le piattaforme, mentre su YouTube inizia il count-down per il videoclip girato nel cuore della Lunigiana: “Il video clip è stato girato nel meraviglioso Castello di Pontebosio nel comune di Licciana Nardi. Il castello, è un castello del 1600 e ha dato quel qualcosa in più a questo progetto, un’atmosfera quasi magica e fuori dal tempo. Il sound sarà diverso dal solito: soave, delicato e molto romantico”.

La canzone sarà cantata interamente in italiano, questa è la novità più grande: Ilary, da sempre impegnata artisticamente con canzoni latino americane, cantate in spagnolo e in inglese, è pronta infatti a nuove sfide. Un nuovo punto di vista che certo non deluderà gli affezionati.

“Sono emozionata ed impaziente. Questa per me è una svolta artistica, è la prima volta che mi capita di proporre al pubblico una canzone scritta in italiano. – racconta Ilary - Ho deciso di buttarmi sebbene questa per me rappresenti una grande sfida: sono uscita dalla mia confort zone ma ne sono felice, perché quello che ne è uscito è un qualcosa di unico. Lo stile sarà diverso da tutto ciò che ho fatto fino a questo momento, sebbene sia ancora io al cento per cento, ecco perché posso affermare senza dubbio che chi mi segue da anni apprezzerà questo brano.”

Ilary, ormai affermata nel panorama musicale, ha cercato con i suoi ultimi progetti di sostenere il proprio territorio: ne sono esempio il videoclip di “Loca” girato in alcuni luoghi della città di Massa o quello di “Buscando En Ti”, girato nel borgo di Bagnone, canzone che ha riscosso moltissimo successo.

Anche in questo caso la scelta sulla location del video di Una Stella in Tasca è ricaduta sul territorio: il video è stato interamente girato in Lunigiana, presso il castello di Pontebosio di Licciana Nardi (MS), una dimora storica completamente restaurata.

“Amo il mio territorio: la Lunigiana, le Apuane e la provincia di Massa-Carrara in generale vanno valorizzate. Abbiamo luoghi magici proprio vicino casa che molti però non conoscono. Dopo aver girato i miei video in varie parti d’Italia ho deciso di concentrarmi sui luoghi a cui sono più affezionata, alla mia terra. – spiega Ilary – Spero che questo possa contribuire a far conoscere questi luoghi magnifici e farli apprezzare anche altrove”.

Sono in molti ad aver partecipato all’uscita del nuovo videoclip e a cui Ilary vuole dire ‘Grazie’:

“Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato al progetto: il negozio CarpeggianiSposa di Sarzana, che mi ha fornito un abito da sposa magnifico, Altra Ottica per averci fornito tutta l’attrezzatura necessaria. Grazie a Silvana Bonugli proprietaria del Castello di Pontebosio - Luxury Resort e Luca Sacchelli direttore del resort, che ci hanno permesso di girare il video in una location da sogno”.

La musica è stata ideata da Kiki Aguero, mix & recording eseguito da G.L.ab Studio, il mastering è a cura di White Sound Studio di Tommy Bianchi; la photo director è Laura Grossi, mentre tutte le riprese video sono di Davide Barducci di Media Wave studio Music.

Una Stella in Tasca di Ilaria Sacchetti uscirà domani, 26 novembre e sarà presente su Spotify, YouTube, Amazon, iTunes, Deezer.

Chi è Ilary Z: Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z è conosciuta come cantante, ma anche come istruttrice di Zumba, fitness, coreografa e ballerina, svolgendo l’attività di trainer da oltre 19 anni. Si è distinta negli anni grazie ad altri grandi successi come “Baila con migo”, “Waiting for you”, “Love in tango”, “Eres mi vida”, “Libertad”, “Burn with Me”. Il suo ultimo singolo “Tu Y Yo” è stato apprezzato dal pubblico con ben 30Mila visualizzazioni su YouTube e quasi 20Mila ascolti su Spotify.

Chi ha partecipato al progetto:

Photo Director: Laura Grossi

Video Director: Davide Barducci Media Wave studio Music

Specialties guests: Elena Cirillo (Violin), Giulia Luconi Trombacchi (Piano), Marco Baracchino ( Guitar)

Music maker: Kiki Aguero

Mix and Recording G.L.ab Studio

Mastering: White Sound Studio di Tommy Bianchi

Dress stylist La Saia Nadia

Costumi: Carpeggiani Sposa (Sarzana)

Hair stylist: Ambra Hair Studio di Licciana Nardi

Make up artist Virginia Giannarelli

Press Officer Rossella Barattini

Special thanks: Comune di Licciana Nardi

Special thanks : Altra Ottica