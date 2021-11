Cultura



La storia d'amore fra Tiziano Vecellio e Cecilia in Accademia

sabato, 27 novembre 2021, 21:14

di donatella beneventi

Sala gremita, pur nel rispetto delle normative, in Accademia a Carrara per un ospite d'eccezione : il rinomato critico d'arte Luca Nannipieri e il suo ultimo libro, in uscita in tutte le librerie "Il destino di un amore", edito da Skira.



A fare gli onori di casa, l'associazione Qulture di Carrara, presieduta da Michela Rossi, organizzatrice dell'incontro, che non è stata una classica presentazione di promozione di un'opera, ma una lectio che ha spaziato nell'anima dell'arte, o meglio, in quello che l'arte suscita in ciascuno di noi.



Dopo un cappello introduttivo di Antonio Celano, membro di Qulture e editor del libro , basato su un'analisi stilistica dell'opera e una lettura di un brano eseguita da Michela Rossi, Nannipieri ha dato il via ad una dissertazione sul significato dell'arte " A cosa serve l'arte? - si chiede - Serve a portare alla luce il volto non comune di ciascuno di noi", e in questa frase sta probabilmente il significato di quello per cui un'opera d'arte diventa universale, quando accende in ognuno, nessuno escluso, la luce che si trova insita nell'anima e questo spiega anche il bisogno ricorrente di produrre bellezza, un istinto naturale esattamente come procreare, amare.



Il libro parte dalla visione di un quadro di Tiziano, che ne è anche la copertina, la famosa Venere di Urbino ed effettivamente, come fa notare l'autore, la dea della bellezza è l'unica, fra le divinità greco romane, ad essere presente non solo nell'arte, ma anche nella fraseologia quotidiana. Venere è l'unica sopravvissuta di un mondo ormai lontano ed è ritratta in molteplici aspetti : ma se la Venere di Botticelli è pura ed idealizzata, se quella del Giorgione, è assoluta e sempre lontana, irraggiungibile, quella di Tiziano è terrena, in un contesto domestico ed è in questo contesto che il pittore, pur tenendo presente il volere del committente, ci porta il suo sogno infranto : quello di una vita con l'amata Cecilia, morta di parto nel dare alla luce la terza figlia Lavinia. Intorno a questo amore e al suo dramma, si muove tutto il romanzo.



La potenza dell'arte ha risuonato fra le sculture e la maestosità dell'aula magna, regalando un'ora e oltre di bellezza, quella che vorremmo che salvasse il mondo, ma che, almeno per uno spazio brevissimo, lo ferma dai suoi tormenti.