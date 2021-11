Cultura



Laura Lorenzini interpreta il mito toscano della Farfalla della Fortuna

sabato, 27 novembre 2021, 16:24

L'affascinante mito toscano della Farfalla della Fortuna, legato all'annuncio di buone notizie, prende nuova vita in un pregevole carboncino dell'artista apuo-versiliese Laura Lorenzini Nadine.

Nadine interpreta la farfalla annunciatrice di eventi positivi, sia in un carboncino su carta, sia in una performance fotografica immortalata dagli esperti scatti notturni del fotografo massarosese Gianluca Franceschi.

Seminuda e pudica nella sua purezza e innocenza, la Farfalla incanta e protegge, manifestandosi nei bagliori di luce delle candele accese, seppur di flebile fiamma, o presso qualsiasi fonte di luce domestica.



La tradizione culturale non è univoca in merito: può darsi si tratti di una fatina che dissimula - con estro e sapienza - la sua presenza, oppure di un'anima innocente e pura che fa il suo ritorno nel cosiddetto regno dei vivi.



Certamente la sua presenza prelude a un annuncio beneaugurale come quello di una gravidanza o del prossimo sbocciare di un amore. Si distingue dalle altre farfalle per essere particolarmente iridescente e per avere una sinuosità e un aspetto da fiaba. Al suo manifestarsi gli astanti sono soliti esprimere un desiderio che spesso può avverarsi.

Nadine rappresenta la leggiadra creatura con la schiena nuda e con le ali. I suoi capelli sono neri fino alle ginocchia ed è raffigurata in un prato nei pressi di una roccia, da dove sta osservando la sua ipotetica trasformazione per manifestarsi agli umani.



Si può avvistare, in diurna o in notturna, come una luce che brilla. Può capitare, inoltre, che la Farfalla della Fortuna si nasconda in un luogo boscoso, dove, riparata dalle fronde, può abbassare e nascondere le sue affascinanti ali in un incantevole gioco di vedo-non vedo.

Laura Lorenzini 'Nadine' (Viareggio, 1988) ha vissuto parte della sua infanzia e della sua adolescenza a Carrara e raffigura da tempo miti e leggende. Molto attenta ai significati esoterici, sviluppa la sua arte legata a miti e leggende popolari, italiane ed europee. Alcune significative opere della giovane artista toscana, oltre a "L'Incantatrice", sono: "Pia de' Tolomei", “Matelda”, “La Chimera di Arezzo”,“La Sirena Apuana”, dedicata al mito della Sirena del fiume Carrione di Carrara, “Il linchetto”, "La Grassina", “La Sirena di Viareggio”, “Ecate misteriosa”, “La magia della Luna, ovvero la leggenda del vampiro di Birmingham”, "Il satiro Mezzacapra".



Attualmente Nadine si sta dedicando anche a diffondere con la sua opera artistica alcuni aspetti mitologici dell'Antica Grecia.