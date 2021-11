Cultura



Lo 'Zaccagna Galilei' e l'impegno per l'ambiente con il progetto "Il calamaro gigante"

mercoledì, 24 novembre 2021, 09:13

Si è svolta ieri, 23 novembre, l'uscita delle classi 1A - 1C del Galilei e 1 Afm dello Zaccagna, sul litorale di Marina di Carrara, per il progetto "Il calamaro gigante", in collaborazione con Italia Nostra e con la partecipazione della capitaneria di Porto di Marina di Carrara.



La coordinatrice del progetto, la professoressa Chiara Colotti, esprime soddisfazione per il coinvolgimento dei ragazzi nel progetto, che, nella parte in esterna, li ha visti impegnati nella pulizia di un tratto della spiaggia marinella: il materiale recuperato, viene quindi analizzato e valutato il suo impatto sull'ambiente.



Il progetto prende il nome dal libro scritto da Fabio Genovesi, testo che viene utilizzato per la parte interdisciplinare che abbraccia materie come italiano, con un laboratorio di scrittura creativa e di lettura del testo.



Inoltre, è in fase di realizzazione, la produzione di fotografie e video, che saranno poi allestiti in mostra, alla fine del progetto, previsto per marzo aprile.



Alla giornata di ieri, ha presenziato il TV Daniela D'Amico della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, che, in un discorso introduttivo, ha illustrato le attività del Corpo per la salvaguardia dell'ambiente marino, mentre la presidente di Italia Nostra, Emanuela Biso, è intervenuta illustrando l'attività dei ragazzi, sottolineandone il valore.