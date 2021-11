Marco Buticchi al Cafè Montanelli di Massa

Altri articoli in Cultura

Sabato 27 novembre, dalle 16 alle 19, open day presso il Liceo Artistico e Musicale Felice Palma. Sarà possibile conoscere l’offerta formativa dei due indirizzi, artistico e musicale, visitare la scuola e vedere ed ascoltare gli studenti all'opera

Sabato 27 novembre, alle ore 17.30, a Villa Rinchiostra doppio appuntamento con la storia : presentazione del secondo volume e inaugurazione della mostra "Massa anni '50" a cura di Franco Frediani

L’associazione culturale Insieme premia un altro personaggio, molto noto e stimato in città, Roberta Pisani, che riceverà, domenica 28 dicembre, una menzione d’onore al premio “Il Canto di Dafne” a Pescia

Domani alle ore 18, verrà inaugurata a palazzo Binelli la mostra itinerante di Graziano Guiso"Pinocchio ha gli occhi verdi", che, dopo essere stata esposta a Collodi e al Museo del Bambino dell'Aquila, approda al piano nobile del palazzo della Fondazione

In uscita, domani 26 novembre, il nuovo singolo Una Stella in Tasca della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Questa nuova uscita rappresenta una svolta artistica: si tratta infatti del primo brano cantato completamente in italiano

E' uscito l'11 novembre sulle piattaforme digitali, per BMG, "Spazio Tempo", il nuovo brano inedito di Francesco Gabbani scelto come sigla della serie tv Rai dal titolo "Un Professore", in onda dall'11 novembre per sei serate, per la regia di Alessandro D'Alatri e con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi