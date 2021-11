Cultura



Mostra di Giuliana Conti al Civico 1

martedì, 23 novembre 2021, 11:17

Venerdì 26 novembre alle ore 18 a Carrara, nello spazio espositivo della Successori Adolfo Corsi Marmi al Civico 1 di Piazza Alberica, inaugura una nuova esposizione personale di Giuliana Conti: "Oltre il colore", perché oltre il colore l'autrice, nativa di Carrara, inserisce stoffe e passamanerie, pizzi e "vecchi merletti". La spinta creativa ritrovata da Giuliana è dettata dalla voglia di dare un po' di positività al momento che stiamo vivendo e, afferma l'autrice, " solo la magia dei colori accesi è capace di farlo".



L'artista, nel 1977 ha partecipato a diversi concorsi come pittrice autodidatta e ha ricevuto dalla città di Prato al 4° premio nazionale di pittura e grafica F.Datini e di Viareggio al 7° premio nazionale di pittura e grafica: due importanti riconoscimenti classificandosi al terzo posto su trecento opere esposte, nella categoria naif.



Laureata in lettere all'ateneo di Pisa, ha chiuso nel cassetto pennelli e colori , fino a che durante il lock down, quel cassetto è stato riaperto.