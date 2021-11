Cultura



"Per filo e per segno": due giorni con l'arte di Claudio Cargiolli a Palazzo Binelli

venerdì, 19 novembre 2021, 09:22

di donatella beneventi

Il pubblico delle grandi occasioni e tanti amici per la conferenza di presentazione dell'esposizione di Claudio Cargiolli a Palazzo Binelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara: per solo due giorni, il 20 e 21 novembre, dieci opere del pittore, saranno esposte nelle sale al piano terra dell'edificio, prima di partire alla volta della Galleria Orler di Venezia. Presenti all'inaugurazione alcune delle massime rappresentanze del territorio, dal prefetto di Massa Carrara Ventrice, al sindaco di Carrara De Pasquale e naturalmente, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Enrico Isoppi, che ha fatto gli onori di casa, sottolineando l'eccezionalità dell'occasione , essendo la prima mostra di Cargiolli a Carrara; inoltre, ha ringraziato tutti i collaboratori della Fondazione e il presidente della Fondazione Progetti Sergio Chericoni, per aver avviato l'organizzazione dell'evento in tempi rapidi.



A fianco dell'artista, Massimo Bertozzi, anch'egli pittore e Carlo Motta, per la Giorgio Mondadori Editore, che ha pubblicato il catalogo di Cargiolli, con una raccolta di 450 opere realizzate dal 1968 al 2020 : mentre Bertozzi si è soffermato su un'analisi critica dell'arte di Cargiolli, rievocando le sue origini così importanti nel suo percorso artistico, Motta ha evidenziato l'impegno profuso dalla casa editrice per la realizzazione del volume, che ha comportato un lungo lavoro di ricerca delle opere, tutte in collezioni private, sforzo al quale ha partecipato anche Fiorella Babboni, moglie di Cargiolli, e Giovanni Faccenda.



Quindi, dopo la conferenza, la visione delle opere: un percorso emozionale, dove lo sguardo si ferma ad osservare i particolari, minuti, in un concerto di colori vibranti, di trame preziose su fili di iuta, di sogno, di visione, in cui danzano le iconiche immagini dell'arte di Pollaiolo, Piero della Francesca, Caravaggio, su uno sfondo fatto di ricordi e di sensazioni di cui l'artista ha fatto tesoro e che spiega proprio nella prefazione del catalogo: "Ho visto e mi sono immerso nella luce di meravigliosi tramonti, ho cavalcato i colori dell'arcobaleno e danzato nel turbinio della polvere accesa da un furtivo raggio di sole, così da trasformarla in infiniti corpuscoli rifulgenti".