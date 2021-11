"Pinocchio ha gli occhi verdi": Graziano Guiso a Palazzo Binelli

Altri articoli in Cultura

giovedì, 25 novembre 2021, 20:20

In uscita, domani 26 novembre, il nuovo singolo Una Stella in Tasca della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Questa nuova uscita rappresenta una svolta artistica: si tratta infatti del primo brano cantato completamente in italiano

giovedì, 25 novembre 2021, 20:06

E' uscito l'11 novembre sulle piattaforme digitali, per BMG, "Spazio Tempo", il nuovo brano inedito di Francesco Gabbani scelto come sigla della serie tv Rai dal titolo "Un Professore", in onda dall'11 novembre per sei serate, per la regia di Alessandro D'Alatri e con protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi

giovedì, 25 novembre 2021, 12:10

Oggi, 25 novembre, il pittore Marco Host ed il professor Nicola Ricci sono stati accolti dal sindaco Persiani e dalla gentilissima assessore Zanti

giovedì, 25 novembre 2021, 09:21

Tre giorni con la viticoltura eroica al Centro Commerciale "Mare Monti". Il Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc è protagonista, da venerdì 26 a domenica 28 novembre nella galleria del Carrefour con l'anteprima della straordinaria mostra firmata da Riccardo Dalle Luche "Eroica. La Viticoltura verticale"

mercoledì, 24 novembre 2021, 09:13

Si è svolta ieri l'uscita delle classi 1A del Galilei e 1 Afm dello Zaccagna, sul litorale di Marina di Carrara, per il progetto "Il calamaro gigante", in collaborazione con Italia Nostra e con la partecipazione della capitaneria di Porto di Marina di Carrara

martedì, 23 novembre 2021, 12:13

In occasione dell’uscita del suo romanzo “Il destino di un amore” (Skira 2021), il grande critico d’arte Luca Nannipieri terrà una conferenza-spettacolo ospitata dall’Accademia di Belle Arti di Carrara