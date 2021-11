Cultura



Premio 'Insieme' a Roberta Pisani

venerdì, 26 novembre 2021, 09:36

L’associazione culturale Insieme premia un altro personaggio, molto noto e stimato in città: Roberta Pisani.



“Abbiamo deciso di conferire il Premio Insieme a Roberta Pisani, ex funzionario amministrativo della Questura di Massa Carrara, Ministero degli interni, per la persona che è – ha commentato Daniele Tarantino -. Sono tanti i cittadini che nutrono stima verso Roberta e lo hanno dimostrato alla presentazione del suo primo libro di poesie “Cibodanima”, nel giardino di Villa Cuturi dove sono confluite circa un centinaio di persone. Sappiamo che Roberta sta lavorando al suo secondo libro e le auguriamo tutto il successo che merita”.



Roberta Pisani è stata insignita nel 2012 dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana per la sua professionalità e i suoi meriti umanistici. Di indole sensibile e generosa, ha devoluto il ricavato delle vendite del suo primo libro alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione Massa Carrara. “Sono commossa per questo riconoscimento che non mi aspettavo – ha commentato Roberta Pisani -. Ho sempre lavorato e portato avanti la famiglia con mio marito Cesare Masseglia e i nostri figli Daniele e Federico. La scrittura poetica per me è sempre stata un rifugio interiore, un “cibodanima”, e ho deciso così di pubblicare la mia prima raccolta. Conoscendo Angela Maria Fruzzetti, ho pensato di devolvere tutto alla Lilt di Massa Carrara, sostenendo i progetti di prevenzione dei tumori femminili. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuta e gratificata. Ringrazio Daniele Tarantino per aver visto in me una persona da premiare e accolgo questo riconoscimento come un segnale positivo che sicuramente mi stimola a proseguire con maggior fiducia nella mia attività”.



Roberta Pisani riceverà, domenica 28 dicembre, una menzione d’onore al premio “Il Canto di Dafne” a Pescia.