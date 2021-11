Cultura



Riccardo Dalle Luche firma la mostra fotografica “Eroica. La viticoltura verticale”

giovedì, 25 novembre 2021, 09:21

Tre giorni con la viticoltura eroica al Centro Commerciale "Mare Monti". Il Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc è protagonista, da venerdì 26 a domenica 28 novembre nella galleria del Carrefour con l'anteprima della straordinaria mostra firmata da Riccardo Dalle Luche "Eroica. La Viticoltura verticale" che narra come mai prima di oggi, attraverso l'arte verista della sua fotografia, la fatica, le difficoltà, la bellezza di una cultura contadina antica quanto affascinante insieme ai volti, alle mani e alle espressioni dei viticoltori. Fotografo di Reportage, paesaggio, spettacolo e natura, Dalle Luche è corrispondente dell'agenzia Ansa e collaboratore dell'agenzia IPA Agency di Milano.



Docente di fotografia nei corsi di formazione professionale e scolastici, Dalle Luche è fotografo certificied by Leica e tra i più conosciuti professionisti del settore in Toscana. La mostra di Dalle Luche e scandisce per immagini la wine experience del Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc che sarà presente, per tutto il fine settimana, con una selezione dei vini in degustazione proposti dai Sommelier dell'Ais di Massa Carrara.



"La collaborazione con Dalle Luche è nato lo scorso anno in occasione della vendemmia. – spiega Fabrizio Bondielli, Presidente del Consorzio di Tutela – I suoi ritratti fotografici sono genuini e contemporanei come i nostri vini. Questa mostra è un ulteriore veicolo di comunicazione e promozione del Consorzio di Tutela. Un progetto che accompagnerà la nostra presenza ai prossimi saloni e fiere nazionali ed internazionali. Al centro commerciale il pubblico lo vedrà per la prima volta".