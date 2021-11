Cultura



Si conclude la VI edizione del festival internazionale d'organo ad Avenza

martedì, 2 novembre 2021, 14:01

di francesca vatteroni

Col coro diocesano: "Pro Cantione Sacra", accompagnato magistralmente al Serafino Paoli, lo storico organo del 1852, dal M° Ferruccio Bartoletti direttore artistico della rassegna, si è concluso, sabato scorso 30 ottobre, il VI festival organistico in memoria di Don Sergio Rosaia.

La manifestazione, che si protrae dal '15, ha dovuto essere interrotta l'anno passato per le dolorose vicende dovute alla pandemia. Ma il valoroso parroco: Don Marino Navalesi non demorde, ed ha rivitalizzato la bella rassegna con rinnovato vigore e risoluta baldanza.

Il valido e brillante gruppo vocale, sapientemente diretto dal M° Renato Bruschi, è composto dai sacerdoti: Don Luca Franceschini, Don Emanuele Borserini, Don Andrea Nizzoli, Don Luca Signanini, seminarista Raffaele Moscatelli; hanno sapientemente interpretato canti gregoriani accompagnati all'organo dal Maestro Bartoletti per la musica di Girolamo Frescobaldi.

Il Maestro , alla fine , si è lanciato in quella che è una fra le sue specialità: l'improvvisazione. Sui brani: "Ave Maria Stella, Pange Lingua, Adoro te devote" ha condotto brillantemente ed estemporaneamente le note del Serafino Paoli.

Ha preso, infine, la parola Don Marino che ha voluto ringraziare tutti e fra questi, gli oscuri e preziosissimi collaboratori che, nell'ombra, contribuiscono al regolare svolgimento della rassegna. Fra loro segnaliamo: il mago dell'elettronica Luca Toracca, il solerte factotum Francesco, lo storico Pietro di Pierro, il giornalista Maurizio Munda e l'accordatore Samuele Maffucci perennemente accompagnato dalla gentile signora Francesca Bibliografa, quest'ultima, di notevole acume e vaglia.

Ci permettiamo, a nome della cittadinanza, avenzina in particolare, e carrarina in generale, di elevare un sentito grazie allo stesso parroco: Don Marino Navalesi per le belle ed intraprendenti iniziative culturali di cui è capace; iniziative di non facile realizzazione in tempi e luoghi come questi!

Infine, lo stesso Don, ha dato appuntamento a tutti per prossimo ottobre in occasione della settima edizione del Festival.