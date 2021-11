Tuffo nel... passato per gli ospiti del Regina Elena

Altri articoli in Cultura

venerdì, 12 novembre 2021, 12:40

Nell’ambito del progetto Erasmus Pro-In-Tour “INnovation & INclusion in TOURism”, studentesse e studenti del quinto anno dell'indirizzo turistico e commerciale o diplomati nel mese di luglio scorso presso le sedi Salvetti di Massa ed Einaudi di Carrara, sono partiti nel mese di agosto per la mobilità di tre mesi

venerdì, 12 novembre 2021, 09:49

Un passaggio fugace di tre giorni, fra il 18 e il 20 novembre, una prima volta nella propria città per Claudio Cargiolli, con una mostra "Per filo e per segno", che verrà allestita a palazzo Binelli, voluta e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

giovedì, 11 novembre 2021, 18:55

Non si può passeggiare per piazza Cesare Battisti in questi giorni e non notare una grande installazione, in corso di rifinitura: il colpo d'occhio è notevole, in contrasto con la bianca facciata del bellissimo teatro degli Animosi, in un contesto urbano dove passato e presente si incrociano e si parlano

giovedì, 11 novembre 2021, 12:26

Una prima assoluta che ha il sapore del ritorno 'artistico' fra le mura di casa. A Palazzo Binelli arriva in esclusiva un'esposizione da non perdere che resterà a disposizione degli amanti dell'arte e della città soltanto per tre giorni

mercoledì, 10 novembre 2021, 11:38

I Consorzi Nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi mettono in campo moltissimi progetti per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle buone norme di raccolta differenziata

mercoledì, 10 novembre 2021, 08:43

Si inaugura a Carrara venerdì 12 novembre alle ore 18.30 presso Animosi Caffè, Piazza Cesare Battisti, l’installazione scultorea “Bastet” di Umit Turgay Durgun a cura di Filippo Rolla, un progetto di Arte Urbana di Relazione