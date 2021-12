Cultura



25 artiste raccontano la resistenza femminile nel nostro secolo

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:21

L’azione di attivismo urbano eseguito l’8 settembre in Via 7 Luglio dal Collettivo Disturbate diventa mostra d’arte allo spazio Estensioni in centro città di Carrara. Dal 3 dicembre al 8 gennaio in Via Ulivi 6 saranno esposte le 30 stampe dei manifesti originariamente affissi in città che parlano di donne attiviste che lottano per l’ambiente e rivendicano i diritti umani negati. Inaugurazione: 3 dicembre ore 18.30 presso Estensioni Oltre Lo Spazio in Via Ulivi 6, Carrara Orario d’apertura da martedì a domenica, 17/19.30 Dal 3 dicembre fino all’8 gennaio a Carrara lo spazio d’arte Estensioni ospita la mostra a cura del Collettivo DISTURBATE.



Un viaggio tra 30 illustrazioni che raccontano le lotte, i valori e le nuove forme di resistenza di questo secolo. Il filo rosso che unisce questo progetto è Donna: sono 25 le artiste che hanno reso omaggio a 30 donne attiviste del nostro secolo. Nasce tutto la notte dell’8 settembre 2021 quando le artiste scendono in strada e conquistano uno spazio che ha un forte valore simbolico e storico per la città di Carrara, tappezzandolo con 30 manifesti di 1 metro x 1,40 dipinti a mano: Via 7 Luglio. Fu proprio il 7 luglio 1944, in piena Seconda guerra mondiale, che a Carrara più di 200 donne scesero in piazza per protestare contro l'ordine, emesso dal Comando militare tedesco, di evacuazione degli abitanti della città. Al grido di “Non abbandonare la città”, le donne prima gettarono a terra le proprie ceste piene di cibo nella piazza del mercato delle erbe e poi incamminandosi tutte assieme a testa alta verso il comando militare tedesco protetto da mitra e fucili, ottennero dal Prefetto la sospensione dell'ordine. Fu un atto di ribellione coraggioso che cambiò la storia e allora come oggi, la storia continua ad essere cambiata dalle azioni e dalle lotte di persone che non si fermano davanti alle ingiustizie e ai soprusi, ma che decidono di ribellarsi, di prendere posizione e di far sentire la propria voce. L’azione del Collettivo Disturbate era un dono, un regalo alla città. Un invito alla cittadinanza a fermarsi davanti a questi manifesti, tutti dipinti a mano, raffiguranti volti di donne ai più sconosciuti e interrogarsi sulla loro identità, scoprire la loro storia, chiedersi chi sono e perché qualcuno ha affisso questi manifesti in Via 7 Luglio. Oggi questi manifesti in forma poster entrano nello spazio d’arte Estensioni nel centro di Carrara per trasformarsi in una mostra collettiva corale, uno spaccato internazionale delle lotte planetarie sui fronti più disparati: dalla lotta ambientalista, alla difesa dei diritti delle donne afghane e tigrine, dalla lotta per i diritti delle popolazioni indigene, alla condizione della donna nell’islam, dalla lotta per la difesa della biodiversità e i semi antichi, alla giustizia climatica, dalla rivendicazione per i diritti della comunità LGBQT alla protesta contro le politiche razziste e sessiste di molti governi nazionali. Le donne dipinte sui 30 manifesti sono giornaliste, attiviste femministe, indigene, comandanti, premi Nobel della Pace, giuriste, scienziate, musiciste, biologhe, donne stuprate, madri combattenti, figlie incazzate, lesbiche, ambientaliste, donne assassinate ma soprattutto donne che hanno scelto di alzare la testa e dire NO alla violenza e all’ingiustizia. Ogni poster è accompagnato da un QR CODE che porterà direttamente il visitatore sul profilo dell’attivista dipinta per approfondire e conoscere la sua storia.



COLLETTIVO DISTURBATE Il Collettivo Disturbate nasce dalla volontà e dalla creatività di due artiste che vivono a Carrara: Enrica Pizzicori e Stefanie Oberneder. Dopo il lungo isolamento sociale causato dalla pandemia si percepiva forte la necessità di creare nuove reti e connessioni basandosi su l'enorme presenza di artiste nella città di Carrara. Da lì l'invito a partecipare e pensare insieme a delle azioni collettive su obiettivi comuni e condivisi utilizzando l'arte come strumento di comunicazione e di attivismo urbano. Nasce Disturbate, un gruppo fluido, variegato e solidale, dove è l’unità e la volontà del collettivo che insieme alla disponibilità e professionalità di ogni singolo membro riesce a realizzare l’opera. Ogni artista ha un forte collegamento con la città e contribuisce con la sua creatività alla rigenerazione del suo tessuto sociale e culturale. Disturbate è la parola d’ordine del collettivo, un invito al pensiero critico, all’azione non violenta, alla rottura di alcuni schemi, alla non accettazione di ciò che riteniamo ingiusto e alla presa di consapevolezza che l’arte possa essere un potente strumento di comunicazione, di rottura e di consapevolezza sui grandi temi della nostra vita. Per info: Enrica Pizzicori, tel: 3381991390, mail: pizzicorienrica@gmail.com



GALLERIA ESTENSIONI Giovanna Ambrogi, Daniela Borri, Selene Frosini, Stefanie Oberneder. Quattro donne con vissuti e provenienze diversi accomunate dalla passione per l’ arte e l’amore per la città che le ospita. “Estensioni” nasce con l’intento di creare uno spazio espositivo indipendente, eterogeneo e dinamico, un luogo di interscambio culturale ed espressivo, inteso come una tela bianca, un perimetro neutro nel quale poter realizzare i progetti proposti di volta in volta dagli artisti ospiti. Il progetto parte grazie al bando comunale “Carrara Si-Cura” ed è inteso come ampliamento del perimetro di azione di A.P.S Oltre, già organizzatrice di Studi Aperti, che supporta il progetto.



Per Info: Stefanie Oberneder, tel: 320 1156816, mail: estensioni@carrarastudiaperti.it ATTIVISTE/ARTISTE VANDANA SHIVA / Enrica Pizzicori, GRETA THUNBERG/ Greta Fila, ANGELA DAVIS Enrica Pizzicori, EUFROSINA CRUZ /Valentina Gregoric, MANAL AL-SHARIF /Giovanna Ambrogi, WANGARI MAATHAI/Elisa Belloni, GLORIA STEINMAN/Fiammetta Ghiazza, RIGOBERTA MENCHU’/ Anna Torre ,LINA KHALIFEH/Sofia Vermigli, XIYE BASTIDA / Ilaria Melis, RUTH BADER GINSBURG/Anna Fabrizi, JULIA BUTTERFLY HILL /Daniela Borri, GUERRILLA GIRLS/Amlrumdame, PUSSY RIOT/Valentina Antonicelli, JANE DA MOSTO/ Maria Bressan, RL LEUCART/ Maria Bressan DONNA HARAWAY/Chiara Franchi, OLENE SEVCENKO/Selene Frosini, ATTIVISTE AFGANE /Giovanna Ambrogi ,ATTIVISTE COLOMBIANE/ Lorena Huertas, NADIA MURAD/Claudia Zanago, COMANDANTE RAMONA/Stefanie Oberneder, LEYMAH GBOWEE/Consuelo Zatta, RUBY WELL BRIDGES/Consuelo Zatta, ANNA POLITOVSKAYA/Valeria Greco, SHIRIN NESHAT/Chantal Stropeni ,ATTIVISTA TIGRAY/Alem Teklu