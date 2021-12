Cultura



Cinque scrittori presentano i loro ultimi libri editi dalla casa editrice Eclettica

martedì, 7 dicembre 2021, 20:20

Uniti dalla storia e dall'amore per la propria città, cinque scrittori presentano i loro ultimi libri editi dalla casa editrice Eclettica Edizioni. Tra racconti,personaggi, aneddoti e fotografie ripercorrono il passato della bella Massa. Gli autori, Bruno Cantoni con "A t'ho arcontato de quéla volta",Dino Del Giudice con "Vetrine massesi", Fabio Cristiani con "La bela d'i tre aranci", Paolo Giannotti con "Lo spettacolo è sospeso" e Sara Tognini con "Quaranta curiosità storiche massesi" hanno deciso di unire i lori scritti in un'unica grande presentazione, quasi come un regalo di Natale per chi come loro ripercorre le radici della loro città per custodirne tradizioni e valori a futura memoria o ne è semplicemente incuriosito. L'appuntamento è per sabato 11 dicembre ore 17.30 a Palazzo Ducale, presso la sala della Resistenza. L'ingresso è libero nel rispetto delle normative vigenti covid-19.