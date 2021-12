Cultura



Concerto di Natale con Eleonora Podestà

martedì, 14 dicembre 2021, 10:02

L'associazione culturale Antica Massa Cybea non poteva chiudere questo anno di grandi eventi, che hanno visto la musica come protagonista principale, con un Concerto di Natale con Eleonora Podestà, giovanissima violinista già vincitrice di numerosi premi e prestigiosi riconoscimenti che eseguirà musiche di J.S. Bach, A. Corelli e A. Vivaldi accompagnata al clavicembalo da Erminia Migliorini,direttore artistico del settore musicale dell'Associazione.L'ass.Antica Massa Cybea attiva sul territorio da anni anche con il gruppo di danze storiche, vanta grandiosi successi in termini di pubblico (registrando ogni volta il sold out), di qualità dei progetti e degli artisti che di volta in volta riesce a coinvolgere. L'appuntamento per il Concerto di Natale è per domenica 19 dicembre ore 18 presso la Chiesa di S.Martino a Borgo del Ponte. Ingresso libero, obbligatorio green pass.