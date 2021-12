Cultura



Francesca Iardella, pittrice di talento carrarese

venerdì, 10 dicembre 2021, 11:02

di paolo cucurnia

Capitato, circa tre anni fa, per una mostra di quadri nel retro dell’Art Gallery di piazza Alberica gestita dall’ex compagno di Liceo Fabio Cristelli, rimasi colpito da due dipinti di uccelli: rispettivamente un falco e una civetta.

“Come dipinge questo qua!”: esclamai, emozionato dalla precisione del disegno, dal tocco della pennellata che rendevano vivo il volo e soffice il piumaggio dei due rapaci.

“Questo qua, come tu dici, in realtà è: “una questa qua” e si chiama Francesca; Francesca Iardella, la trovi su Facebook”: rispose Fabio. Chiesi ed ottenni la sua amicizia sul “social” e scoprii, scorrendo le immagini sul suo profilo, una pittrice di animali rapaci e selvaggi dalla caratura eccezionale. Ci incontrammo poi, casualmente, a Marina al mercato e le chiesi se avesse mai pensato ad una personale; ed in effetti mi rispose che timidamente qualcosa aveva tentato ma insieme ad altri, anche se aveva ottenuto un favorevole mormorio di critica.

“Faremo una mostra! La terremo quest’estate da CICCIO, mia base operativa, a Bocca di Magra”: le promisi.

Autodidatta, con il sogno dell’Arte nel cassetto, si diplomò in ragioneria e poté tuffarsi appieno nella pittura qualche anno fa in seguito, purtroppo, alla perdita del lavoro. L’amministrazione della ditta perse un valida impiegata, ma l’Arte acquisì una notevole Pittrice. Ci tenemmo in contatto e, con mia grande sorpresa scoprii che il marito era Sergio Vanello, insegnante di Arte e Immagine alla Taliercio di Marina, eccellente illustratore delle copertine di LINUS, autore di “Romanzi Grafici” legato alla casa editrice romana Nicola Pesce Editore, assiduo attore alla rassegna internazionale: “Lucca Cartoons”

Non esagero dicendo che le sue opere sono a livello dei celebrati: Hugo Pratt e Milo Manara!

Mi chiese Sergio, di presentargli il Romanzo Grafico: “La musica di Erich Zann e altri racconti”, alla Mondadori in via Roma; eravamo all’inizio Luglio ’19 e, nel corso della relazione ebbi modo di annunciare come primizia, al folto pubblico la imminente mostra della moglie Francesca alla Capannina di Ciccio a Bocca di Magra.

La mostra si concluse con un bel successo e la Francesca fu invitata ad esporre a Firenze, Bibbiena, Vienna ed entrò quale Finalista nella rassegna organizzata dalla Cassa di Risparmio di Biella fra innumerevoli concorrenti.

Purtroppo la pandemia ha arrestato la sua notorietà; ma non la sua Arte.

Francesca in questi due anni, passando dal notevole al notevolissimo, è cresciuta ancora in segno, toni e sensibilità. Le velature in bianco e nero danno eleganti idee di colore a figure che si sono fatte vieppiù articolate con una notevole acquisizione di maturità artistca.

La coppia letteraria Mary e Percy Shelley ha trovato, ai pedi delle Apuane l’equivalente in pittura: Francesca e Sergio.