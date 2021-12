Cultura



Gli auguri di Natale con i poeti del Sandomenichino

sabato, 18 dicembre 2021, 17:00

Si è svolta a Palazzo Ducale la kermesse culturale con i poeti apuani del festival internazionale di letteratura Sandomenichino. “Dopo due anni abbiamo finalmente potuto, e in sicurezza, tornare a scambiarci gli auguri di Natale con i poeti del Sandomenichino – ha commentato l’avvocato Giacomo Bugliani, presidente del prestigioso premio giunto alla sua 63esima edizione -. È stata l’occasione per ritrovare una vera e propria comunità di animi sensibili accomunati dalla passione per la letteratura. La cultura mette in circolo sempre buoni sentimenti” e mai come in questo periodo buio ce n’è bisogno. Il presidente ha ricordato il nuovo bando presente sul sito e le sezioni in gara.



“Ho visto crescere questo premio negli anni e devo dire che le opere in gara sono tutte di grande valore – ha aggiunto - . Un ringraziamento a quanti contribuiscono alla realizzazione di questo premio ormai consolidato”. Bugliani ha ricordato inoltre il sodalizio con la Fondazione Collodi e con la Fondazione Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi, grande scoperta culturale e artistica del Sandomenichino. Insomma, anche quest’anno, nonostante le difficoltà del periodo, non è mancato il consueto appuntamento natalizio con i poeti, un modo per ringraziarli e premiarli per la loro sensibilità e generosità. La serata è stata condotta da Francesca Bianchi e Monica Gulminelli, intervallata da intermezzi musicali di Sara Buttice e Federico De Angeli. Hanno portato il loro contributo Gaia Greco per il progetto grafico, Marina Pratici, Rita Innocenti oltre che l’artista Luciana Bertaccini. Presente tutto il direttivo che contribuisce alla crescita del premio. Questi i poeti che hanno ricevuto una pergamena: Rita Bonini, Luciano Manfredi, Alina Gjika, Carlo Claudio Rivieri, Monica Michelotti, Franca Polini, Emanuela Lello, Daniela Feltrinelli, Laura Paganini e infine il contributo della piccola Viola Della Pina. Gli eventi del festival si possono seguire sul sito www.sandomenichino.it e anche sulle pagine social face book e instagram.

Il presidente e il direttivo colgono l’occasione per porgere a tutta la comunità gli auguri di un sereno Natale.