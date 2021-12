Cultura



Il magico obiettivo di Elena Salvai

martedì, 14 dicembre 2021, 10:04

di paolo cucurnia

Un personale da Dea, l’accosto sempre ad Artemide cacciatrice, anche se la sua è una caccia fotografica fatta a colpi d’obiettivo che scaglia, come i dardi di Diana, sapienti e precisi contro bersagli fatti di paesaggi e panorami; meglio se animati da folgori che ne illuminino la scena.

La nostra concittadina Elena Salvai: fotografa naturalistica, laureata in lingue a Pisa, esperta di astronomia, di meteorologia, ed in sottordine, di fisica, signora dei processi digitali che sovrintendono alle odierne tecniche da ripresa, ha messo tutti questi suoi attributi al servizio di un innato e strepitoso talento per la fotografia!

Ella è in possesso di una “mano”, che nello scatto, asseconda un “occhio” magico e sublime.

Alla maniera di Ansel Adams, non meravigli il paragone: Elena lotta alla pari col grande paesaggista americano, rielabora le foto esaltando o smorzando le zone del fotogramma stesso; ed alla fine il risultato è strepitoso!

I fulmini su Riomaggiore ci sfiorano e odorano di ozono, mentre illuminano l’intero paesaggio del civettuolo agglomerato alle Cinque Terre rivelandoci un quadro deciso e sublime.

La via Lattea ripresa da Montemarcello ci fa assaporare, in dettaglio ed in colore, un mondo che finora conoscevamo pallidamente: lattiginoso e confuso.

La cometa di due anni fa sul Grondilice pare esser messa dalla Dea, d’accordo col padre Giove, sulla cima del monte per poi scattare una foto dai risultati strabilianti.

In realtà l’immagine ha richiesto una ventina di giorni di caccia e di appostamenti.

Elena ha, in questi anni di sua passione fotografica, mietuto diversi successi: è stata intervistata oltreché dal TIRRENO, dalla BBC, LE FIGARO, THE GUARDIAN, FOCUS, IL CORRIERE DELLA SERA. Ha vinto il: “WEATHER PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2019” della prestigiosa Royal Metereological Society.

Recentemente, lo stesso WEATHER PHOTOGRAPHER OF THE YEAR a Glasgow, durante la conferenza delle Nazioni Unite riunita per i cambiamenti climatici, ha esemplificato usando una sua foto (RIOMAGGIORE).

Per me Elena Salvai è una carissima, talentuosa amica che mi onora della sua stima e considerazione e la saluto augurandole una lunghissima, operosa e fruttuosa carriera costellata da una miriade di “concreti” successi.