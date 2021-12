Immacolata d'arte a Carrara, alla Maac Gallery l'asta le mamme matte che si occupano di adozioni e affidi

Altri articoli in Cultura

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:20

L'associazione Organ in Progress ha organizzato per la solennità dell’Immacolata Concezione un grande concerto nel Duomo di Carrara con il M° Luigi Ratti

sabato, 4 dicembre 2021, 10:16

Straordinaria affluenza all'inaugurazione della mostra Disturbate presso lo spazio Estensioni di via Ulivi a Carrara: un consenso meritato per il gruppo di 25 artiste e il loro progetto

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:58

Su Produzioni dal Basso è attivo il crowdfunding per "Resistenza!", il gioco di strategia che rievoca la lotta alla Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale in alcune zone della Toscana

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:21

L’azione di attivismo urbano eseguito l’8 settembre in Via 7 Luglio dal Collettivo Disturbate diventa mostra d’arte allo spazio Estensioni in centro città di Carrara

martedì, 30 novembre 2021, 20:40

Terzo appuntamento con il Festival “Suoni dell’Anima” 2021 che domenica 5 dicembre alle ore 16.45 presso la Chiesa di San Sebastiano propone il solenne e brillante dialogo strumentale tra tromba, trombone e organo

sabato, 27 novembre 2021, 21:14

Sala gremita, pur nel rispetto delle normative, in Accademia a Carrara per un ospite d'eccezione : il rinomato critico d'arte Luca Nannipieri e il suo ultimo libro, in uscita in tutte le librerie "Il destino di un amore", edito da Skira