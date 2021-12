Cultura



In senso ostinato e contrario: grande successo per la mostra 'Disturbate' a Carrara

sabato, 4 dicembre 2021, 10:16

di donatella beneventi

Straordinaria affluenza all'inaugurazione della mostra Disturbate presso lo spazio Estensioni di via Ulivi a Carrara: un consenso meritato per il gruppo di 25 artiste e il loro progetto che ha come protagoniste le donne, partendo dalle donne che hanno sbarrato la strada alle truppe naziste, le partigiane del 7 luglio, per arrivare alle partigiane di oggi, lottatrici per i loro popoli, per l'ambiente, contro la violenza, lo sfruttamento nei luoghi di lavoro.



Il loro entusiasmo è contagioso, la loro passione è percepibile: si affacciano dal soppalco del locale, tappezzato da una grande scritta "Disturbate" : sono loro, di età diverse, spiccano i loro abbigliamenti originali, il rossetto rosso di alcune, lo sguardo acceso dal sacro fuoco che hanno riversato nelle opere esposte, stampe di quelle originali visibili sulla via VII luglio, la strada dedicata alle donne a Carrara, dove è iniziato il progetto, durante il lock down.



Maura Crudeli, presentatrice dell'inaugurazione, racconta proprio di questo, di come è iniziato :" Il desiderio di agire, che non significa per forza vincere una causa, ma iniziare a tracciare un solco - dice - è stato quello che ha spinto questo gruppo di artiste, ad uscire una notte e a dipingere a mano dei manifesti sulla via VII luglio, con immagini di donne che hanno, con la loro protesta, la loro lotta, cercato di migliorare il mondo, non sempre vincitrici, anzi, spesso loro stesse vittime, ma, come diceva Gandhi :"Prima ti ignorano, poi ti tacciono, poi ti abbattono, poi tu vinci", per cui la lotta è più importante della vittoria. L'attivismo artistico urbano è quello che ha dato l'avvio a questo flusso, che non si fermerà".



Enrica Pizzicori, ricorda gli esordi del progetto, il cui prequel sono state le vetrine decorate dal gruppo, in omaggio ai commercianti alla fine del primo lockdown, per instaurare un legame fra il tessuto commerciale e il mondo artistico, entrambi penalizzati dalla chiusura: "Volevamo creare un primo ponte di dialogo con la città di Carrara, dove l'arte si respira viva e palpabile come in pochi altri luoghi- spiega- ma dove difficilmente le cose che vengono fatte qui, hanno una cassa di risonanza oltre il comune. L'idea delle donne partigiane del nostro tempo, è una parte di progetto che continuerà e che percorrerà altri sentieri : come il mondo delle donne nell'arte, che sarà il prossimo segmento, considerato che nei licei artistici e nelle accademie la popolazione prevalente è femminile, ma solo pochissime le donne che sono salite nell'olimpo dei grandi dell'arte".



Infine Stefanie Oberneder, che gestisce lo spazio Estensioni e che fa parte del gruppo, la quale, emozionata, ha parlato delle prossime iniziative della galleria: domenica prossima, ci sarà una performance di Alem Tecklu dedicata alle donne del Tigray.



Le stampe e le cartoline in vendita presso Estensioni, serviranno, con i proventi, a dare vita ad un progetto di servizi socio educativi per la comunità locale, altro desiderio di queste meravigliose artiste dal grande cuore.