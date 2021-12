Cultura



La violenza sulle donne raccontata dagli uomini: a Palazzo Binelli conferenza a cura di Soroptimist

sabato, 11 dicembre 2021, 17:36

di donatella beneventi

Si è tenuta ieri sera, venerdì 10 dicembre, nella sala conferenze di Palazzo Binelli, una conferenza sul tema della violenza sulle donne, voluta ed organizzata da Soroptimist: si potrebbe dire, non la solita conferenza, dove di solito sono le donne che relazionano, dal loro osservatorio personale o professionale, sul dramma della violenza in tutte le sue accezioni, ma dal punto di vista degli uomini : infatti il titolo della conferenza "La violenza sulle donne raccontata dagli uomini : acceleriamo il cambiamento" suggerisce questo, un cambio di punto di osservazione e riflessione, un gettare un ponte di collaborazione fra le due metà del cielo, per sensibilizzare in maniera più ampia verso il fenomeno, sperando di poterlo contrastare e prevenire, anche se le statistiche e i recenti fatti di cronaca nera, ci dicono che la violenza verso le donne in particolare, è sempre più presente nella società attuale.



La presidente del club Apuania Soroptimist Rita Bonini, ha dato il benvenuto, sottolineando l'impegno dell'associazione sul tema e sull'incontro in particolare : "Raccontare la violenza sulle donne dall'esperienza dell'uomo- ha detto- con gli occhi dell'uomo, per riflettere sulle radici della violenza stessa e comprendere quanta effettiva consapevolezza ci sia, soprattutto nella vita quotidiana di tutti :non c'è cambiamento senza consapevolezza, non c'è cambiamento senza visione comune".



L'introduzione agli interventi è quindi spettato ad Alessandra Conforti, sostituto procuratore a Massa, da tempo impegnata sul fronte della violenza di genere : " Ci siamo rese conto- spiega-da una chiacchierata con alcune di noi qui presenti, che ci eravamo un pò stancate di sentir parlare solo le donne sul tema della violenza, per cui abbiamo pensato di provare a rovesciare comunicativamente la situazione, cioè far parlare gli uomini: il mio lavoro, mi porta quotidianamente ad avere a che fare con le vittime, ma dobbiamo capire cosa succede dall'altra parte, dalla parte dell'uomo,non solo quando la opera, ma soprattutto la deve subire ideologicamente , in questo senso, anche un uomo che è testimone di violenza , è in un certo senso una vittima. Diamo la parola agli uomini, quindi, oggi abbiamo occasione noi donne di imparare da loro".



Gli interventi sono stati moderati da Patrizia Vannucci, medico chirurgo operativa nell'ambito del codice rosa del pronto soccorso del Noa, che ha ricordato come ci sia ancora molto lavoro dal punto di vista delle pari opportunità, in vari ambiti sociali e lavorativi, menzionando ad esempio, il pregiudizio che era presente, agli esordi della sua carriera professionale, quando lei era una delle poche donne chirurgo, in un ambiente in cui la prevalenza era maschile.



Le testimonianze sono state diverse e tutte di alto livello, come ad esempio Aldo Scavuzzo, presidente del PUR, Progetto Uomini Responsabili, con alle spalle anni di esperienza in Polizia fra Massa Carrara e Torino: nel suo intervento, ha posto l'accento sulla trasversalità della violenza , che è biunivoca anche da parte delle donne verso gli uomini e di come il Progetto che lui dirige, sia quanto mai utile per gli uomini maltrattanti, che nel corso di una serie di incontri, riescono a rimettersi in discussione,prendendo coscienza del reato commesso.



Il mondo della scuola è stato rappresentato da Andrea Minghi, dirigente scolastico al C.P.I.A. di La Spezia, già collaboratore dirigente del Galilei di Carrara, scuola prevalentemente maschile : " La scuola è fondamentale come veicolo di informazione e formazione - ha affermato-abbiamo il dovere di attivarci in una didattica progettuale , dove i ragazzi siano incentivati alla riflessione, partendo dalle prime classi alla formazione degli adulti, dove il fattore della cultura di provenienza è primario. A La Spezia, ad esempio,esiste una grossa comunità del Bangladesh, con uomini che arrivano, si insediano, lavorano e poi portano in Italia le moglie e i figli: sono loro che iscrivono le loro donne e le figlie a scuola, ma se sanno che l'insegnante è maschio, non le mandano più, perchè per la loro cultura è inconcepibile; poco alla volta, l'atteggiamento di queste donne sta cambiando, vivendo in un contesto sociale più libero, ma non senza difficoltà, e in questi ambienti, va detto , la violenza attecchisce con molta più facilità".



Le forze dell'ordine sono state rappresentate da Cristiano Marella , comandante dell'arma dei Carabinieri di Carrara : " Negli ultimi tempi- dice- non manca giorno che non arrivino nelle nostre caserme delle chiamate riguardanti fenomeni di violenza, a qualsiasi ora, giorno e notte. Da questo punto di vista, sono stati fatti dei passi da gigante, in questo senso, come operatori, cambiando l'approccio a queste situazioni, con una sensibilità diversa: l'aspetto umano si sposa con la professionalità, sono sicuro che non tutti possono trattare questo tema, ci vogliono soggetti idonei, appositamente formati: noi abbiamo dei marescialli, che fanno parte della rete dell'arma, a Carrara per esempio ne ho uno, specializzato ma a pioggia anche gli altri operatori devono essere in qualche modo formati, a partire da quello che prende la chiamata. I casi di violenza di genere sono seguiti molto da vicino, nessuno è mai uguale ad un altro: la soddisfazione è vedere che tutti i miei carabinieri, nel momento in cui intervengono su segnalazione, hanno un approccio non solo professionale, ma umano nel gestire la situazione, isolando la persona colpita, in modo che sia in grado di raccontare: purtroppo, alcune cambiano idea nel momento in cui la pattuglia arriva, ma il carabiniere verifica altri elementi nell'ambiente, se ci sono bambini, che lasciano trasparire il loro disagio e che lo portano anche a scuola , In questo- conclude- capita , seppur non frequentemente, che la scuola segnala un disagio in un bambino che potrebbe essere collegato ad una violenza familiare, già nota alle forze dell'ordine".



Pietro Ambrosanio, avvocato in rappresentanza del comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati pone un quesito, per così dire, scomodo : " Quanto c'entrano le donne con la violenza contro le donne ?- si chiede- Spesso la violenza esce fuori per delle debolezze che abbiamo noi, quindi se andiamo a vedere è un problema nostro, per cui ben vengano iniziative come queste, in cui noi uomini ci mettiamo in qualche modo in discussione, comunicando in maniera diretta il messaggio, che dovrebbe arrivare a chi non è ancora educato in questo senso".



Anche una donna ha dato il suo contributo, Valentina Buttini, tecnico della Carrarese femminile, che ha portato avanti la sua attività e la sua passione,, in un ambiente, quello del calcio professionista, governato dagli uomini e con una diffusa misoginia : " Farsi strada come donna è stato piuttosto complicato- quando mi sono presentata alla scuola di Coverciano, ho avvertito il pregiudizio e la tendenza a giudicare sulla base dell'aspetto fisico: poi, conoscendomi, ho incontrato anche apprezzamento per il mio operato, ma mi rendo conto che è ancora difficile superare certe barriere:io faccio la mia parte nel mio lavoro, insegnando il rispetto, soprattutto nella fase in cui gli atleti sono bambini, che naturalmente non vedono la differenza, giocano fra di loro senza vedere la differenza di sesso, non solo, ma anche di altre caratteristiche: l'inclusione è un valore che porto avanti, anche nei confronti di chi ha una disabilità, per esempio. E' più avanti, che il discorso si fa più complesso, tanto fanno anche le cosiddette pari opportunità nel mondo dello sport, basate sulle capacità di una persona, in cui il fattore genere non deve essere discriminante".



Infine, Mirella Cocchi, del Consiglio Regionale Pari Opportunità della Toscana, ha concluso gli interventi, ringraziando sentitamente per la possibilità di dare voce agli uomini : " Nella scuola e nello sport ci sono le sentinelle della violenza- spiega- bisogna rinforzare il cordone che lega la scuola con le forze dell'ordine, cosa che si è allentata con il covid e per vari fattori: non molliamo la presa, sport e scuola sono importantissimi per prevenire la violenza".