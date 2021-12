Lo studente Hethan Genovesi ha vinto i campionati interni della geografia dello “Zaccagna-Galilei”

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:33

I bimbi della scuola primaria di Castagnola " regalano" la prevenzione e per il rituale pensiero natalizio alle maestre e personale Ata hanno scelto di fare beneficenza attraverso la LILT

martedì, 21 dicembre 2021, 21:27

Sono state collocate in varie zone di Avenza quattro delle sei sculture realizzate in occasione dell’ultimo Simposio Tracce sulla Francigena, dedicato quest’anno a Dante, che ha coinvolto gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, con il coordinamento dei docenti Piergiorgio Balocchi e Urlich Mueller

sabato, 18 dicembre 2021, 17:00

Si è svolta a Palazzo Ducale la kermesse culturale con i poeti apuani del festival internazionale di letteratura Sandomenichino

giovedì, 16 dicembre 2021, 09:44

Grande successo per “Una Stella in Tasca”, l’ultimo singolo della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Questa nuova uscita rappresenta una svolta artistica

mercoledì, 15 dicembre 2021, 13:49

L’ottava edizione del Festival Suoni dell’Anima si concluderà domenica 19 dicembre con l’attesissimo Concerto di Natale, in programma alle ore 16.45 presso la Chiesa di San Sebastiano

mercoledì, 15 dicembre 2021, 10:09

Si terrà sabato 18 dicembre alle 21.15, presso la Cattedrale di Massa, il concerto di Natale della Corale Guglielmi, accompagnata dall’Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca