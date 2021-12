Mostra sulla musica jazz a Carrara

Altri articoli in Cultura

martedì, 14 dicembre 2021, 10:04

Elena Salvai: fotografa naturalistica, laureata in lingue a Pisa, esperta di astronomia, di meteorologia, ed in sottordine, di fisica, signora dei processi digitali che sovrintendono alle odierne tecniche da ripresa, ha messo tutti questi suoi attributi al servizio di un innato e strepitoso talento per la fotografia

martedì, 14 dicembre 2021, 10:02

L'associazione culturale Antica Massa Cybea non poteva chiudere questo anno di grandi eventi, che hanno visto la musica come protagonista principale, con un Concerto di Natale

lunedì, 13 dicembre 2021, 10:39

Urla di gioia, applausi scroscianti per i campioni della matematica che alzano fieri la coppa conquistata! Partiti un po’ in sordina, i ragazzi della Dazzi si sono presi il loro tempo per riflettere, organizzare il lavoro in modo che ognuno dei sette elementi potesse dare il meglio di sè, decidere...

sabato, 11 dicembre 2021, 17:36

Si è tenuta ieri sera, nella sala conferenze di Palazzo Binelli, una conferenza sul tema della violenza sulle donne, voluta ed organizzata da Soroptimist

venerdì, 10 dicembre 2021, 20:41

La "Compagnia Trepiede" avrà l’occasione di presentarsi nuovamente alla collettività della città di Carrara l’11 dicembre, all’interno della galleria “Estensioni Oltre Lo Spazio” durante la mostra "Disturbate" in Via Ulivi 6

venerdì, 10 dicembre 2021, 19:25

SOS geografia e AIIG comunicano a tutti i docenti, dirigenti, genitori e studenti che si sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai Campionati Italiani della Geografia 2022