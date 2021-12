Cultura



Performance art presso "Estensioni oltre lo spazio"

venerdì, 10 dicembre 2021, 20:41

La "Compagnia Trepiede" avrà l’occasione di presentarsi nuovamente alla collettività della città di Carrara l’11 dicembre, all’interno della galleria “Estensioni Oltre Lo Spazio” durante la mostra "Disturbate" in Via Ulivi 6.



"Compagnia Trepiede" è un progetto che vede coinvolte tre donne: Francesca Vatteroni, Irene Bertanelli, Gaia Carlini e nasce dalla necessità di queste di riuscire ad abbattere limiti culturali e stereotipi di genere dilaganti all’interno della piccola città in cui sono nate e cresciute, Carrara.



Il progetto fonda le sue radici nella performance art ma nella sua evoluzione continua ha toccato altre discipline quali: la video art, la fotografia, il body painting e la cinematografia.



Le tematiche che vengono trattate da queste tre artiste, il cui corpo è sempre il medium principale, riguardano prevalentemente argomenti di attualità nell’ambito della lotta sociale alle ingiustizie, con un una particolare attenzione alla figura della donna e il suo ruolo situazionale nella società.



In questo appuntamento la "Compagnia Trepiede" metterà in atto performance distinte. Ognuna di queste sarà un remake di tre diverse opere della performer artist Valie Export. L'intento è quello di rendere omaggio a quest’artista che da sempre porta avanti nel suo lavoro la lotta femminista. Nello specifico questi sono i titoli delle tre diverse performance che verranno messe in atto durante la serata dell’11 dicembre: Tupp-Und Tast-Kino, Geburtenbett e Korperkonfigurationen.

M.C.