Presepi da tutto il mondo in mostra a Massa

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:40

Si chiude mercoledì 8 dicembre (inizio ore 16.00) alla Maac Mari Gallery, di via Finelli, nel centro storico di Carrara, la collettiva d'arte con le opere di Arianna Cordiviola, Michele Monfroni, Francesca Menconi, Alberto Gasparotti, Ilaria Bertagnini, Andrea Polenta e 817 Venezia per il coordinamento di Emma Castè

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:20

L'associazione Organ in Progress ha organizzato per la solennità dell’Immacolata Concezione un grande concerto nel Duomo di Carrara con il M° Luigi Ratti

sabato, 4 dicembre 2021, 10:16

Straordinaria affluenza all'inaugurazione della mostra Disturbate presso lo spazio Estensioni di via Ulivi a Carrara: un consenso meritato per il gruppo di 25 artiste e il loro progetto

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:58

Su Produzioni dal Basso è attivo il crowdfunding per "Resistenza!", il gioco di strategia che rievoca la lotta alla Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale in alcune zone della Toscana

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:21

L’azione di attivismo urbano eseguito l’8 settembre in Via 7 Luglio dal Collettivo Disturbate diventa mostra d’arte allo spazio Estensioni in centro città di Carrara

martedì, 30 novembre 2021, 20:40

Terzo appuntamento con il Festival “Suoni dell’Anima” 2021 che domenica 5 dicembre alle ore 16.45 presso la Chiesa di San Sebastiano propone il solenne e brillante dialogo strumentale tra tromba, trombone e organo