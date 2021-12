Cultura



Su Contatto Radio arriva Alessandro Volpi con "Rock in opposition"

lunedì, 27 dicembre 2021, 11:29

“Rock in opposition” è la nuova trasmissione di Contatto Radio che racconterà i tanti legami che uniscono la musica alla storia politica italiana ed internazionale, partendo dall’idea che proprio il linguaggio musicale è stato centrale nel definire molte delle vicende della discussione, e ancor più della narrazione pubblica degli ultimi cinquant’anni.

Dalle contestazioni nei concerti degli anni ‘70 ai primi grandi ospiti internazionali nelle feste di partito, ai canti di lotta “trasformati” in innocue canzonette. È difficile capire le trasformazioni italiane ed europee senza fare ricorso ai suoni, ai testi e ai luoghi della musica, alla sua natura “popolare”, alla sua capacità di veicolare, di affiancarsi, di integrare le parole e le pratiche della politica; una capacità in alcuni momenti sapientemente costruita, in altri del tutto spontanea.

I racconti di “Rock in opposition” saranno concepiti a partire da espressioni dal forte valore simbolico, in grado di tenere insieme suggestioni diverse, magari distanti nel tempo, e destinate a rappresentare percorsi di cambiamento che senza la musica sarebbero stati, assai probabilmente, del tutto differenti.

Alessandro Volpi è docente di Storia contemporanea, di Storia del movimento operaio e sindacale e di Storia sociale presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Dal 2013 al 2018 è stato sindaco di Massa. Ha scritto numerosi saggi sulla storia economica italiana e internazionale. Sul rapporto tra musica e politica ha scritto “Fare gli italiani a loro insaputa. Musica e politica dal Risorgimento al ’68” (Pisa, Pacini, 2018) e “La rivoluzione mancata. La scomparsa di Demetrio Stratos e il difficile rapporto tra musica e politica negli anni Settanta” (Pisa, Pacini, 2017).

“Rock in opposition”, di e con Alessandro Volpi, regia di Federico Bogazzi, andrà in onda ogni martedì alle ore 22.00, in replica la domenica alle ore 14.00. Sarà possibile riascoltare ogni puntata sul sito di Contatto Radio. Il titolo della trasmissione è ispirato all’iniziativa lanciata dalla band inglese “Herny Cow” nel 1978 e ripresa l’anno successivo in Italia dagli “Stormy Six”.

Contatto Radio trasmette sulle province di Massa-Carrara, La Spezia e Lucca sulla frequenza 89.800 Mhz e in streaming sul sito www.contattoradio.it.