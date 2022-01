Cultura



Annibale Giannarelli vince 'The Voice Senior'

sabato, 22 gennaio 2022, 08:36

di donatella beneventi

Con il 44, 15% di preferenze, votate dal pubblico a casa, Annibale Giannarelli ha trionfato a "The Voice Senior": la sua interpretazione di "My way", al pianoforte, senza accompagnamento orchestrale, ha, come si dice, "fatto il botto": un'interpretazione personale, come nel suo stile, unita alla passione e all'esperienza di Annibale, hanno colpito innanzitutto i giudici, lo stesso coach Gigi D'Alessio, ha ringraziato Annibale per averlo scelto e avergli dato l'opportunità di affiancarlo, sottolineando che il mondo della musica ha un debito con lui. Ricordiamo che Annibale Giannarelli, 73 anni, oggi residente in Lunigiana, a Sassabo, è stato l'autore della colonna sonora del film "Lo chiamavano Trinità" ed ha alle spalle anni di gavetta, iniziata in Australia, dove da emigrante, si esibiva nei locali.



A The Voice Senior era arrivato senza pensare alla vittoria, ma con la voglia di esibirsi e di ritrovare le emozioni di un tempo, ma già dalla prima canzone eseguira "Just the way you are", si era capito che lui era un fuori classe, come poi ha detto il coach D'Alessio, personalizza qualsiasi brano,lo fa suo.



Il resto è un crescendo di successi e consensi, fino a ieri sera: "Io sono venuto a The Voice Senior per dare piacere a tutti coloro che sono in ascolto ma il piacere è stato veramente tutto mio", queste sono state le sue parole.