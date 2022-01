Fridays for future: premiazione del concorso letterario 'Arte per il futuro'

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 26 gennaio 2022, 20:29

Venerdì 28 gennaio alle ore 17.30 sulla pagina facebook La poltrona di Sophia 4.0, in diretta online, Laura Guglielmi presenterà il suo libro " Lady Constance Lloyd- L'importanza di chiamarsi Wilde", edito da Morellini, best seller in tutte le classifiche di vendita

martedì, 25 gennaio 2022, 09:06

Premio “Insieme” a Emilia Carla Nobile, Ufficiale al merito della Repubblica e commendatore, nonché apprezzata pittrice, scultrice, decoratrice e restauratrice con oltre 40 anni di attività

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:25

La Fondazione Marmo Onlus ha sostenuto i costi per lo svolgimento del percorso di competenze trasversali e orientamento (Pcto), per la sbozzatura a robot e la realizzazione della scultura

lunedì, 24 gennaio 2022, 08:59

Dopo la pausa Natalizia arriva un nuovo evento organizzato dall'associazione In – Nova Massa, nell'occasione della Giornata della Memoria. L'iniziativa "Olocausto, noi non dimenticheremo mai" si svolgerà sabato prossimo, il 29 gennaio dalle 10 alle 12 a Palazzo Ducale di Massa

domenica, 23 gennaio 2022, 13:12

Il "Padrino" compie cinquant'anni. Può essere considerato certamente un film che ha segnato la storia della cinematografia mondiale per aver narrato la mafia e ciò che essa ha rappresentato in America e nel resto del mondo. Francis Coppola, regista del film, nell'intervista del 2018, per il quotidiano America Oggi

sabato, 22 gennaio 2022, 08:36

Con il 44, 15% di preferenze, votate dal pubblico a casa, Annibale Giannarelli ha trionfato a "The Voice Senior": la sua interpretazione di "My way", al pianoforte, senza accompagnamento orchestrale, ha, come si dice, "fatto il botto"