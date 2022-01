Cultura



Guglielmo e Oriana, un bacio lungo quattro minuti nel video di Igor Nogarotto

venerdì, 7 gennaio 2022, 11:15

Sono Bertilorenzi Guglielmo e Del Sarto Oriana, di Massa, i protagonisti del nuovo progetto di Igor Nogarotto, “Una cosa sola”, brano tratto dal romanzo "Rosa stacca la spina". La coppia si bacia senza sosta per 4 minuti in nome del loro amore secolare.

MASSA (MS) - Bertilorenzi Guglielmo e Del Sarto Oriana, una coppia che sta insieme da mezzo secolo. Si sono messi in gioco per dimostrare che l’amore non ha età, né scadenza e che il sentimento può durare nel tempo, nonostante tutte le difficoltà. Gli amanti si baciano ininterrottamente per più di 4 minuti, suscitando passione e tenerezza, che sono evidentemente gli ingredienti capaci di preservare l’amore, in quella che non si traduce in una frase fatta e retorica, ma che in questo caso diviene la realizzazione della profezia del "per sempre". Uniti, inseparabili, dilatano il tempo, prolungando all’infinito il bene che provano l’uno per l’altra, senza prendere fiato. Citando il testo: "Non c'è più io, non c'è più tu, c'è Noi".

Link video UNA COSA SOLA: https://youtu.be/kgRLGM1KQts

Il video è stato girato su una spiaggia di Forte dei Marmi (Lucca)

Il video si sviluppa in un piano sequenza (ripresa unica, senza tagli e montaggio) realizzato per mano di Antonio Rafanelli di Montignoso (MS) - con la collaborazione di Antonio Campoli - che ha eseguito una complessa ripresa aerea, capace di trasmettere anche attraverso lo schermo l’emozione che suscita il bacio infinito di Guglielmo e Oriana.

“UNA COSA SOLA” è il nuovo singolo del cantautore e scrittore Igor Nogarotto che fa seguito al successo di “ELEONORA SEI NORMALE” canzone simbolo contro i disturbi alimentari (anche trasmessa da Striscia la Notizia). Il brano rientra nel progetto letterario "ROSA STACCA LA SPINA" (Edizioni Effedì), il nuovo romanzo di Igor Nogarotto in libreria dal 2-2-22 (pre order dal 15 gennaio), il secondo libro dell’autore dopo il successo del romanzo d'esordio "Volevo uccidere Gianni Morandi" che divenne un caso mediatico: Igor, a causa del titolo, ricevette minacce di morte. “Una cosa sola” è la canzone che nel romanzo “Rosa stacca la spina” Igor dedica alla protagonista, Rosa.

Il progetto è supportato da testimonial noti al grande pubblico, amici e colleghi di Igor, da Capitan Ventosa di Striscia la notizia, a Giuseppe Giacobazzi di ZELIG, a BAZ di RDS.