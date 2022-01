Cultura



"Il marito invisibile" conquista il Teatro Garibaldi di Carrara

giovedì, 13 gennaio 2022, 10:11

di paola orrico

Finalmente uno spettacolo allegro, esilarante e coinvolgente dall’inizio alla fine e si sa quanto sia dannatamente importante ridere in questo periodo.

“Il marito invisibile” per la regia di Edoardo Erba e con protagoniste Maria Amelia Monti e Marina Massironi in scena ieri sera, 12 gennaio, al Teatro cinema Garibaldi di Carrara è una commedia meravigliosamente leggera in cui imbarcarsi per un viaggio surreale ed attuale.

Due amiche cinquantenni Fiamma e Lorella comunicano tramite una videochat, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia e fra ricordi e confidenze, una delle due arriverà a confidare uno scottante segreto che naturalmente non anticipo per non rovinare la sorpresa.

La regia ha puntato sulla scenografia essenziale, minimal, le stesse attrici recitano sullo sfondo di un blue screen circondate solo dalle telecamere che mimano la video chat.

Da menzionare la bravura straripante (ennesima riconferma) di Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

In replica stasera al Teatro Cinema Garibaldi di Carrara, alle ore 21.

Ricordo che sarà necessario il Greenpass potenziato, l’uso della mascherina e naturalmente il cellulare chiuso.