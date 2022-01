In-Nova Massa onora le vittime dell'Olocausto con una nuova iniziativa

Altri articoli in Cultura

domenica, 23 gennaio 2022, 13:12

Il "Padrino" compie cinquant'anni. Può essere considerato certamente un film che ha segnato la storia della cinematografia mondiale per aver narrato la mafia e ciò che essa ha rappresentato in America e nel resto del mondo. Francis Coppola, regista del film, nell'intervista del 2018, per il quotidiano America Oggi

sabato, 22 gennaio 2022, 08:36

Con il 44, 15% di preferenze, votate dal pubblico a casa, Annibale Giannarelli ha trionfato a "The Voice Senior": la sua interpretazione di "My way", al pianoforte, senza accompagnamento orchestrale, ha, come si dice, "fatto il botto"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:17

Sarà la volta di Dino Eschini con il libro "Il Sogno - Illusione di una luce, realtà di un annuncio" che verrà presentato sabato 22 gennaio 2022 alle 17.00 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale

martedì, 18 gennaio 2022, 21:03

La Gazzetta di Massa e Carrara è andata al cinema a vedere il docu-film "Van Gogh - I girasoli" uscito in esclusiva nelle sale il 17, 18 e 19 gennaio per la regia di David Bickerstaff

martedì, 18 gennaio 2022, 19:06

Un romanzo storico, ambientato nel Rinascimento italiano fra misteri, arte, intrighi, amore e morte, vede un Leonardo giovane accusato di omicidio. È un giallo mozzafiato "Il delitto di Leonardo", l'ultima opera del giornalista e scrittore Alberto Sacchetti pubblicato da Eclettica Edizioni

martedì, 18 gennaio 2022, 10:05

Le iscrizioni al prossimo anno scolastico si chiuderanno il 28 gennaio e, anche se si è concluso il programma di Open Day che dava la possibilità di conoscere i professori ed i laboratori delle due sedi (Viareggio e Seravezza) dell’ISI Marconi, è sempre possibile, per chi vuole comunque conoscere la...