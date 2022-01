Cultura



“Insieme” premia Emilia Carla Nobile

martedì, 25 gennaio 2022, 09:06

Premio “Insieme” a Emilia Carla Nobile, Ufficiale al merito della Repubblica e commendatore, nonché apprezzata pittrice, scultrice, decoratrice e restauratrice con oltre 40 anni di attività.



Presso la sede di Confimpresa Massa Carrara, Carla Nobile ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dalle mani del presidente dell’associazione Insieme, Daniele Tarantino, e dalla vice presidente, Angela Maria Fruzzetti. Emozionata, Carla Nobile ha ringraziato: “E’ molto importante per me ricevere questo riconoscimento – ha commentato – e ringrazio tanto l’associazione Insieme per aver pensato a me. In questo periodo di privazioni e mancata socialità è bello sapere che qualcuno ti pensa. Un modo per sentirsi ancora parte integrante della società e che dà la spinta a proseguire nelle attività artistiche aperte al pubblico, momentaneamente sospese”.



Carla Nobile, massese “per caso” (sua madre, di Venezia, si trovava a Massa da un parente) ha consolidato nel tempo il suo rapporto con la nostra città, in cui si è stabilita dopo aver fatto la sua formazione all’Istituto nazionale dei Mestieri artistici di Venezia, dove ha conseguito l’abilitazione a “designer” specializzata in iconografia, decorazione antica e moderna, restauro ligneo, laccatura, pittura e scultura, stampa su stoffa, decorazione su seta e chiffon.



Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Cina, Gran Bretagna, Olanda, Norvegia, Svizzera, Usa, Canada, Polonia, Israele. Ha esposto in diverse mostre in Italia e all’estero: si ricordano fra tutte, nel 1970 alla XXXV Biennale Internazionale d’Arte di Venezia nella sezione arti decorative, e al Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta. Ha inviato sue opere anche alla regina Paola del Belgio, omaggiando le nozze del figlio William con una scultura. Carla ha non solo il dono dell’arte ma anche quello della solidarietà. Ha svolto infatti opera di volontariato presso la Lilt sezione provinciale Massa Carrara gestendo per alcuni anni il Laboratorio artistico terapeutico Lilt Arte, su iniziativa di Fruzzetti, e mettendo la sua arte disposizione di tanti allievi e allieve, curandone anche lo spirito. “Sono contento di premiare Carla Nobile – ha detto Daniele Tarantino -, una persona che ha dato sicuramente qualcosa di bello alla nostra città. L’obiettivo nostro è quello di creare un gruppo di persone meritevoli di questo riconoscimento, ringraziandole per il loro contributo”.